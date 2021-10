Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 29 octobre 2021: débuts du skin Shadow Midas, retour de Dune

La mise à jour d’aujourd’hui de la boutique d’objets Fortnite révèle l’un des derniers nouveaux skins pour Halloween 2021. Nous avons vu les débuts d’Epic au moins un nouveau skin ou un nouveau style chaque jour ce mois-ci, et si vous n’avez toujours pas trouvé le costume qui vous convient, peut-être celui d’aujourd’hui la nouvelle tenue vous ira bien – et juste à temps pour le festival du film d’horreur en jeu de Fortnite. Voici toutes les nouveautés de la boutique d’objets Fortnite pour le 29 octobre 2021.

Le nouveau personnage en tête d’affiche d’aujourd’hui est Midas de l’ombre, une interprétation beaucoup plus sombre du personnage principal du chapitre 2, saison 2, Midas. Sa touche dorée a été remplacée par une touche violette brumeuse qui rappelle son look de l’événement Fortnitemares 2020, Midas’ Revenge. C’est la toute première fois que Shadow Midas arrive dans le jeu en tant que skin jouable, ce qui fait un an que les fans l’ont réclamé pour la première fois.

Bien que vous puissiez récupérer Shadow Midas pour 1 500 V-Bucks, il ne vient pas avec d’autres accessoires, et il n’en a plus dans son ensemble de toute façon. Si vous vous êtes frayé un chemin à travers la passe de combat de la saison 2, vous aurez au moins une multitude de jouets appropriés tels que des accessoires pour le dos, une pioche, etc., tous ornés de son or classique, bien sûr.

Ailleurs dans la boutique, vous pouvez récupérer jusqu’à quatre emotes Icon Series sous licence Ayo et Teo avec quatre chansons différentes. L’ensemble complet comprend :

Wake Up – 500 V-BucksRollie – 500 V-BucksLast Forever – 500 V-BucksMy World – 500 V-Bucks

Les deux dernières émotes sont également synchronisées, ce qui signifie que d’autres joueurs peuvent se joindre à vous et exécuter les mouvements de danse comme si vous veniez de quitter le plateau de High School Musical.

Si vous n’êtes pas dans ceux-là, il y a encore beaucoup d’autres skins prêts pour Fortnitemares. Vous pouvez même les porter aux Shortnitemares en cours. Assurez-vous de vérifier le nouveau Peaux de dunes, les deux versions de Ariana Grande, Resident Evil, et Le Batman qui rit. Vous pouvez tout vérifier dans une autre boutique d’objets bondée dans ce tweet iFireMonkey pratique.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

