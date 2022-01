Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 4 janvier 2022: Dernière chance pour les skins Winterfest

Le Winterfest se terminant plus tard cette semaine, Epic donne aux joueurs une dernière chance de récupérer n’importe quel skin Winterfest dans la boutique d’objets Fortnite. Si vous avez eu un œil sur des personnages festifs, ce sera votre dernière chance de les obtenir avant décembre prochain, alors considérez-vous prévenu. Voici tout dans la boutique d’objets surdimensionnée Fortnite pour le 4 janvier 2022.

La série complète de personnages Fortnite Winterfest amène plus d’une douzaine de héros au magasin pour un dernier hourra avant qu’ils ne soient mis de côté (vraisemblablement dans l’atelier du père Noël) pendant presque toute l’année civile. Cela signifie des personnages comme Reine, Cloche de neige, Ranger au nez rouge, et beaucoup d’autres sont tous sur leurs derniers membres en pain d’épice.

Dernière chance de faire sonner vos cloches

Si vous êtes déjà vous-même sur la période des fêtes, vous pouvez sonner la nouvelle année avec des personnages tels que Boba Fett et la collection Cobra Kai, ainsi que des originaux épiques longtemps absents dans le Pergélisol ensemble. L’ensemble de huit héros a disparu au combat depuis près de 300 jours, mais il est de retour maintenant et comprend les héros suivants, chacun vêtu d’un camouflage hivernal et chacun d’eux pour 800 V-Bucks :

Chill CountIce InterceptGrêleSnow SniperChillout Arctic IntelIce StalkerSnow Striker

Pour une vue complète de l’inventaire aujourd’hui, consultez le tweet d’iFireMonkey.

Étant donné qu’il s’agit de Fortnite, nous ne sommes probablement qu’à quelques jours de la prochaine grande collaboration. Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

