Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 4 novembre 2021: le retour de la peau de joie faite par les fans

La boutique d’objets Fortnite a de nouveau été mise à jour et affiche désormais une large gamme de skins, d’enveloppes, d’émoticônes, etc. Les têtes d’affiche du jour sont une paire de skins créés par des fans et vus pour la première fois plus tôt cette année. Les deux ne sortent en magasin qu’une fois par mois environ, alors c’est maintenant votre chance si vous les voulez. Voici les nouveautés de la boutique d’objets Fortnite pour le 4 novembre 2021.

Les articles à l’avant-plan en vente d’aujourd’hui comprennent le Peau de joie et Peau de Marius. Chacun de ces héros a été créé par des membres de la communauté, ce qui les a rendus très populaires, comme beaucoup de skins créés par des fans dans Fortnite. À côté de Joy vient son enveloppement Rainbow Bubblegum, tandis que Marius n’a aucun autre article dans son ensemble. Cependant, ses couleurs douces en font un match facile pour beaucoup d’autres styles et ensembles.

Les fans ont éclaté de joie lorsque Joy a été révélé cet été. Elle est de retour dans la boutique d’objets pour une durée limitée.

Si vous aimez le Ensemble soleil et arcs-en-ciel, tu peux trouver Bombardier Brite et le plus rare brite artilleur dans la boutique aujourd’hui aux côtés de leurs cosmétiques complets. Voici tout ce que vous pouvez trouver dans l’ensemble Soleil et arcs-en-ciel :

Bombardier Brite : 1 200 V-BucksBrite Gunner : 1 500 V-BucksPioche Rainbow Smash : 1 500 V-BucksPlaneur Brite Blimp : 1 200 V-Bucks

Vous pouvez également trouver des héros plus dynamiques dans le Pack Soldats du Soleil avec mezmer et Souimanga, ou des caractères plus sombres tels que Goldie et Se concentrer. El Chapulin Colorado est toujours disponible aussi, si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes nostalgique des parodies de super-héros.

Pour une vue complète de la boutique d’objets, trouvez chaque article dans cette image pratique d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.