Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 5 novembre 2021: Débuts de la peau Fortnite Jinx

La boutique d’objets Fortnite a été mise à jour une fois de plus, et le nouvel ajout d’aujourd’hui représente l’un des plus grands crossovers de Fortnite. En partenariat avec Riot Games, Epic a révélé une apparition majeure de l’un des héros les plus connus du jeu, Jinx de League of Legends. Voici les nouveautés de la boutique d’objets Fortnite pour le 5 novembre 2021.

Les débuts du skin Fortnite Jinx marquent la première apparition d’un héros de Riot Games dans un jeu en dehors du travail du studio. Jinx apporte avec elle un ensemble cosmétique complet qui comprend deux écrans de chargement, un bling back et bien plus encore. Le style de Jinx est basé sur celui de la série animée de Netflix, Arcane, qui se déroule dans l’univers de Runeterra et fait ses débuts le 6 novembre. Voici tout ce qui se trouve dans l’ensemble Arcane Jinx :

Jinx a quitté Runeterra pour Apollo.Skin Arcane JinxPioche Pow Pow Crusher Spray JinxedSinge de rêve de Jinx back blingPlayground (instrumental) piste de lobbyWreaking Havoc écran de chargementKatchoo ! écran de chargement

Ailleurs dans la boutique, Le Batman qui rit la peau est encore disponible pendant au moins un jour de plus, tout comme le El Chapulin Colorado ensemble comprenant à la fois la ressemblance originale de l’acteur Roberto Gómez Bolaños ainsi que des skins alternatifs dans le même costume emblématique rouge et jaune.

La boutique d’objets Fortnite est en train de revenir à sa taille normale, après une autre saison d’Halloween qui a vu la devanture monter en flèche à plusieurs dizaines d’articles pendant des semaines à la fois. Pour un aperçu rapide de tout ce qui se trouve dans la boutique virtuelle, consultez ce tweet d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

