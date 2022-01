Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 6 janvier 2022: Manic Skin Returns

La boutique d’objets Fortnite a été actualisée une fois de plus et l’inventaire d’aujourd’hui manque de nouveaux croisements majeurs, mais il est plutôt chargé de héros créés par Epic remontant jusqu’au chapitre 1, saison 2. Couvrant les quatre années et plus du jeu jusqu’à présent, l’inventaire de la boutique d’objets a un peu de tout aujourd’hui. Voici ce que vous trouverez dans la boutique numérique pour le 6 janvier 2022.

L’élément phare se résume vraiment à une préférence personnelle. Rien dans la boutique aujourd’hui n’a été absent plus d’un mois ou deux, donc il n’y a pas vraiment d’articles rares pour le moment, à moins que vous ne comptiez les cosmétiques Boba Fett et Cobra Kai qui vont bientôt partir.

Le style alternatif de Manic vient sans son masque. Pas de covid sur l’île Fortnite, je suppose.

Côté Epic, vous pouvez retrouver les favoris des fans tels que maniaque, avec ses deux styles et ses pioches Scarlet Sai, ainsi que Rôdeur d’amour et sa pioche Tat Axe. Les héros de l’anime dans l’univers, Battle Breakers, sont également de retour sous la forme de Rasoir et Kurohomura, deux des personnages principaux de la fausse série.

Ailleurs dans la boutique, vous pouvez saisir Géométrie, le héros inspiré de Cube Legion (ou le méchant, vraiment), ou Officier tactique qui a fait ses débuts pour la première fois en 2017 dans la saison 2. La simplicité de celle-ci, bien que peut-être préférée par certains joueurs, parvient toujours à nous rappeler à quel point la conception artistique du jeu a progressé au cours des dernières années.

Pour une ventilation complète de l’inventaire de la boutique aujourd’hui, consultez le tweet de FireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

