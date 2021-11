Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 6 novembre 2021: débuts de Monopoly Back Bling

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et cette fois, ce qui est nouvellement en vente n’est pas un personnage, mais un ensemble de back bling célébrant Monopoly, le jeu de société intemporel (et chronophage). Parallèlement à ce nouveau pack, il existe des skins classiques, des personnages croisés toujours disponibles, et plus encore. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 6 novembre 2021.

Le nouveau MOnopoly Tokens back bling bundle met toutes les pièces classiques des joueurs de jeux de société en une seule option d’achat. Les pièces originales du jeu et certains jetons des éditions plus récentes sont inclus dans l’ensemble complet de huit pièces, et bien qu’ils ne soient pas vendus séparément, ils sont assez bon marché pour un ensemble de cette taille par rapport aux prix habituels du magasin.

Voici chaque pièce du lot qui coûte 800 V-Bucks :

Scottie DogRubber DuckyNoisetteT-RexPingouinVoiture de courseHaut-de-formeBataillerieDemandez au banquier des V-Bucks.

Ailleurs dans la boutique, vous pouvez toujours trouver le nouveau skin Jinx crossover de League of Legends avec son pack complet comprenant un bling back, une pioche, plusieurs écrans de chargement, etc. Éco est également de retour, qui est un skin créé par des fans que nous avons présenté dans une histoire plus tôt cette année sur la façon dont les fans de Fortnite ont créé certains des skins les plus populaires du jeu.

Des héros plus anciens comme Manic et Street Striker de la saison X reviennent pour la première fois depuis un bon moment, et à notre grande surprise, Le Batman qui rit est toujours là aussi. Pour un aperçu de l’ensemble du magasin, reportez-vous à cette image pratique d’iFireMonkey.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.