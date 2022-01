Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 7 janvier 2022: le nouveau skin Glumbunny arrive

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et l’inventaire d’aujourd’hui comprend une multitude de héros de retour – apparemment avec un accent sur les couleurs vives – ainsi que l’introduction du nouveau skin Glumbunny. En plus de ce héros, vous verrez d’autres favoris des fans, à la fois dans les murs d’Epic Games et dans des séries télévisées sur divers services de streaming. Voici ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite pour le 7 janvier 2022.

le Glumbunny skin apporte un tout nouveau personnage au jeu pour la deuxième fois cette semaine, suite à l’arrivée de Mel, que vous ne trouverez pas dans le magasin aujourd’hui. Glumbunny n’est livrée avec aucun accessoire et elle n’est même pas répertoriée comme faisant partie d’un ensemble, il semble donc que c’est tout ce que nous devrions attendre d’elle pour le moment. Bien sûr, Epic est celui qui développe un personnage s’il y a une forte demande pour plus. Vous pouvez obtenir Glumbunny pour 800 V-Bucks.

On dirait que Glumbunny a déjà dépensé sa carte-cadeau Hot Topic.

Ailleurs dans la boutique, vous trouverez plusieurs héros très colorés, dont Maussade, le… euh… oiseau ? Lapin? Créature quand même. Si vous avez peur des clowns, passez juste devant Coucou et Bonne nuit, et peut-être se concentrer sur le Mad Max inspiré Chiara plutôt.

Boba Fett est là pour un jour de plus, alors attrapez-le avant 16 h 00 PT / 19 h 00 HE demain si vous le voulez vraiment, même s’il retournera probablement dans le magasin dans quelques mois. le Cobra Kai l’ensemble est toujours là aussi, pour quelques jours de plus quand même.

Pour une ventilation complète de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui, consultez le tweet de FireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

