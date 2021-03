Ce qu’il y a dans mon sac: Shep Rose de Southern Charm

Shep Rose est prêt à tout. C’est pourquoi il porte dans son sac une bouteille de vin rouge de ses amis de Hall Wines à Napa, en Californie… ainsi qu’un ouvre-vis. «Vous ne pouvez pas avoir de vin sans un ouvreur!» s’exclama le Bravolebrity, 41 ans.

Le natif de Caroline du Sud laisse Nous hebdomadaire Jetez un œil à un peu plus des nécessités dans son sac, qu’il a reçu lors d’un tournoi de golf de célébrités à Vegas.

Arrêter la propagation

«La sécurité avant tout, non? C’est l’un de ces KN95 [masks], lequel [Southern Charm creator and executive producer Whitney Sudler-Smith] porte parce que c’est un germaphobe.

Un souvenir mystérieux

«J’ai une carte que j’ai trop peur pour la jeter parce qu’elle semble importante, mais je vous parie qu’elle ne vous mène nulle part. Priority Pass? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu’un a un aperçu de cela, je serais heureux de vous écouter », RelationShep dit alun. «Cela ressemble à un voyage. Par exemple, je pourrais entrer dans le salon ici, dans le salon là-bas… et vous voulez vraiment pouvoir entrer dans le salon.

Ce que veut Lil ‘Craig

«J’ai un os de chien pour [French bulldog] Craig », dit-il. «Je dois aller lui chercher d’autres friandises, nous avons manqué de friandises.

Changer le look

«J’ai un chapeau Shep Gear que j’aime porter. Ma verte », partagea Rose. «Les gens adorent ça.»

Qu’y a-t-il d’autre dans le sac de Rose? Un nouveau portefeuille, des balles de golf Titleist pour un prochain voyage à Pinehurst Resort en Caroline du Nord et une copie de son nouveau livre, Attentes moyennes: leçons pour abaisser la barre, qui a été publié le mardi 16 mars.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo exclusive ci-dessus.

