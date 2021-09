Ce qu’ils ne vous ont pas dit sur le pourcentage de cacao dans le chocolat | La vie

in

Dernièrement, il est devenu à la mode pour les emballages de chocolat d’afficher, en gros caractères, le pourcentage de cacao qu’ils contiennent.

Les Chocolat que nous buvons aujourd’hui est très différent du chocolat noir qui était consommé il y a des centaines, voire des milliers d’années.

Maintenant le cacao est mélangé avec du sucre, du lait, des noix, des colorants et d’autres ingrédients. Cela nous fait penser qu’un chocolat à 80 % de cacao est plus sain qu’un chocolat à 40 %, car il contiendra moins de sucre, de lait et d’autres contenus.

Mais la vérité est que… non. Comme l’explique la nutritionniste Megan Guiller, qui a écrit des livres sur le chocolat dans Greatist, le pourcentage de cacao n’indique pas que le chocolat est plus ou moins sain, ou plus ou moins calorique. Nous allons voir ce qu’ils ne vous ont pas dit sur le pourcentage de cacao dans le chocolat.

La clé du problème est que beaucoup de gens pensent que tout le cacao est le même, et ce n’est pas le cas.

Les fèves de cacao contiennent des graisses abondantes, et selon l’origine du cacao ou le type de chocolat, ce pourcentage change.

Pour faire du chocolat, les fèves de cacao sont manipulées jusqu’à l’obtention de deux produits différents : la masse de cacao, et le beurre de cacao. Le problème est que les étiquettes nous indiquent le pourcentage de cacao que contient le chocolat, mais ils ne nous disent pas quel pourcentage est de la pâte et quel pourcentage est du beurre.

Ainsi, par exemple, une barre chocolatée à 80 % de cacao peut avoir 40 % de masse et 40 % de beurre. En revanche, une autre barre à 70 % de cacao peut avoir 50 % de masse et 20 % de beurre.

Nutritionnellement les 70% de cacao seront plus sains, parce que il a beaucoup moins de beurre (graisses).

Pour compliquer encore les choses, selon la nutritionniste Megan Guiller, toutes les fèves de cacao ne sont pas les mêmes. Il en existe plusieurs variétés et certaines contiennent différents types de graisses végétales, plus ou moins saines.

Que devons-nous faire alors ? Ne restez pas dans le pourcentage de cacao. Voir aussi les petits caractères sur l’étiquette, où se trouve la liste des ingrédients, et vérifiez la quantité de beurre de cacao et de sucre qu’il contient. C’est ce qui nous donnera la valeur nutritive du chocolat.

Plus ces valeurs sont basses, mieux c’est, même si le chocolat sera moins crémeux et plus amer.