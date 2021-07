ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent et quand et où vous pouvez les acheter

19/07/2021 à 18:20 CEST

A partir de demain, s’il est approuvé dans le Conseil des ministres, on peut commencer à acquérir dans toutes les pharmacies du pays les connus Test d’autodiagnostic COVID-19.

Quelques essais de antigènes ou alors anticorps cela nous aidera à savoir si nous souffrons ou non de l’infection à coronavirus (antigènes) ou si nous en avons déjà souffert et avons généré des anticorps (anticorps ou sérologiques).

L’objectif de cette mesure, en plus de répondre à une demande du secteur pharmaceutique, est de augmenter la capacité de diagnostic du pays pour aider arrêter la propagation du virus en réduisant les infections.

Ils peuvent être effectués, chez les personnes qui ont eu des contacts étroits et peuvent ne pas avoir développé de symptômes. En ce sens, l’accent est mis sur les personnes âgées de douze à trente ans.

Le feu vert final du gouvernement manque pour que sa vente commence, mais avant son arrivée imminente, nous essayons de répondre à certaines des questions clés sur les tests d’autodiagnostic COVID-19.

Quels types de tests d’autodiagnostic COVID-19 existent

Ces types de tests sont conçu pour pouvoir les exécuter sans avoir besoin de l’intervention d’un agent de santé et deux types de tests avec deux objectifs différents seront mis à la disposition du public :

Test antigénique : il est chargé de détecter s’il y a une infection active au moment du test, puisqu’il parvient à confirmer l’existence ou non de certaines protéines virales. Elle doit être effectuée au cours des sept premiers jours suivant l’infection car c’est le moment où la charge virale est la plus élevée. Il existe des possibilités, selon les experts, que ce test d’antigène donne des faux négatifs s’il n’est pas effectué de manière adéquate Test d’anticorps ou sérologique : ce type de test ne sert pas spécifiquement à la détection d’une infection active, mais il aidera plutôt à savoir si à un moment donné COVID-19 est passé et maintenant nous avons des anticorps contre le virus. Il est généralement fait après que la maladie soit passée

Quand dois-je passer un test d’autodiagnostic COVID-19 ?

Ce type de test d’autodiagnostic Ils sont un complément pour finir par vaincre la pandémie de COVID-19 car en étant capable de détecter plus de positifs, symptomatiques ou non, nous pouvons arrêter la chaîne de transmission des infections à l’avance.

Le test doit être effectué dans les sept premiers jours après qu’il est entendu que l’infection pourrait avoir été contractée ou dans les cinq jours après l’apparition des symptômes.

C’est à ce moment que la charge virale est la plus élevée.

Les tests antigéniques d’autodiagnostic “doivent porter le marquage CE sur leur étiquetage suivi des 4 chiffres de l’organisme notifié qui l’a évalué”, précisent-ils du ministère espagnol de la Santé.

Où puis-je acheter les tests d’autodiagnostic COVID-19

Les test ils seront vendus exclusivement dans les pharmacies du pays.

Jusqu’à présent il était indispensable de présenter une prescription de notre médecin de l’établissement, mais avec la modification du Décret royal 1662/2000 Ils peuvent être achetés sans ordonnance médicale.

Il est essentiel que nous comprenions l’importance de les acquérir en pharmacie pour éviter tout problème ou fraude lors de leur achat par d’autres moyens.

Quant au prix, même si le coût exact qu’ils auront n’est pas encore précisé, ce qui semble clair, c’est qu’il ne sera pas subventionné par le Sécurité sociale. Ce sera, oui, “un prix abordable”, selon Carolina Darias, ministre de la Santé.

Comment dois-je effectuer un test d’autodiagnostic COVID-19

Au ministère de la Santé d’Espagne, ils nous montrent la bonne façon d’effectuer le test pour obtenir un résultat précis :

À lire avant utilisation : Il est essentiel que nous suivions les instructions d’utilisation du fabricant. L’échantillonnage est essentiel : Un échantillon de mauvaise qualité peut conduire à un résultat erroné. Un conseil : pour éviter que les échantillons ne se dégradent, faites le test immédiatement après le prélèvement La fiabilité n’est pas à 100 % : Gardez à l’esprit que le manque d’expérience de ceux qui le réalisent, par rapport au personnel soignant, peut affecter la performance des tests .

Deux existe types d’échantillonnage dans le cas de tests antigéniques : nasaux ou salivaires.

Dans le cas du test nasal, il faut introduire l’écouvillon dans le nez et prélever l’échantillon à partir de là. Il ne doit pas tenir plus de deux centimètres, rien à voir avec ce qu’on a vu à la télévision ou ce qu’ils ont pu nous faire dans les centres de santé.

Une fois collecté, l’échantillon sera déposé dans le tube avec le liquide réactif et il sera agité pendant un certain temps.

Si le test d’autodiagnostic nous indique de prélever l’échantillon par la salive, l’échantillon sera prélevé sur la langue et le même processus sera suivi que dans le cas précédent.

Concernant les tests d’anticorps ou sérologiques, le prélèvement que nous allons prélever se fera par voie sanguine et suivant les recommandations du fabricant.

Les résultats, s’ils sont à la fois affirmatifs et négatifs, apparaîtront sur la ligne de contrôle. S’il est positif, deux lignes horizontales de couleur apparaîtront, la ligne de test (T) et la ligne de contrôle (C) ; Oui si négatif, une seule ligne horizontale colorée apparaîtra, la ligne de contrôle (C).

Une fois le test effectué, si aucune ligne colorée n’apparaît ou si seule la ligne de contrôle (C) est correctement affichée, le test doit être considéré comme invalide. En cas de doute, vous devez répéter le test ou consulter un pharmacien professionnel.

Que faire lorsque j’ai le résultat de mon autotest COVID-19

Si nous confirmons que le test s’avère valide, il peut y avoir deux variables, positives ou négatives, chacune portant une ligne de conduite :

Lorsque le test est positif : vous devez immédiatement commencer votre isolement et contacter les services de santé de votre communauté autonome -dans le cas de l’Espagne- Si mon test est négatif : vous ne devez pas assouplir les mesures de sécurité (utilisation d’un masque, lavage des mains, évitez autant que possible le contact & mldr;) car cela peut être un faux négatif. Gardez un œil attentif sur vos symptômes.

Il est important de suivre à la lettre les instructions des autorités sanitaires afin que nous puissions aider à contrôler la cinquième vague de coronavirus et atteindre, le plus tôt possible, mettre fin une fois pour toutes à la pandémie de COVID-19.