Ce qu’Ohtani devra faire pour une autre grande année en tant que lanceur

La MLB a vu lors de la campagne 2021 Shohei ohtani en tant que plus grande célébrité du jeu, ayant un joueur avec des compétences jamais vues depuis plus de 100 ans chez quelqu’un qui était l’un des meilleurs frappeurs et lanceurs du jeu, le parant de compétences de base agiles.

En tant que lanceur, Ohtani a eu 23 départs en 2021, où il avait un record de 9 victoires et 2 défaites, après avoir tiré en 130,1 épisodes depuis le monticule ; il a frappé 156 retraits au bâton, marquant une MPM de 3,18 et un WHIP de 1,09.

Mais au-delà des résultats de Shohei Ohtani en tant que lanceur lors de la saison 2021 dans les ligues majeures, son répertoire soulève de grandes questions pour les saisons à venir, et il a beaucoup à améliorer sur ses lancers devant lui.

Le répertoire d’Ohtani est composé d’une balle rapide à quatre coutures qu’il utilise dans 44,2% de ses lancers à une vitesse de 95,6 miles par heure, ayant comme armes secondaires un Slider qu’il a utilisé en 2021 dans 21,8%, un Split Finger qu’il a utilisé dans 18,3%, lançant un Cutter dans une moindre mesure de 12,2% et, étant la Curve son arme la moins utilisée avec 3,6% de ses lancements.

Son Slider et Split Finger sont les lancers que l’on peut classer comme son « pain au beurre », qui en 2021 avec le Slider a généré 31,3% des swings contre ledit lancement, ils ont été attisés, tandis qu’avec le Split Finger 48,5% des swings étaient déployé.

Le Split Finger / Splitter de Shohei Ohtani était de loin son meilleur pitch, non seulement en raison du taux de fans qu’il a généré, mais aussi de la chute / rupture du pitch. À 88,1 mph, le Splitter d’Ohtani avait une pause de 32,9 pouces par rapport à la verticale à son arrivée à la plaque, soit 0,9 pouce de mieux que la moyenne de la ligue utilisée par ce terrain, bien que les autres terrains de son répertoire n’allaient pas avec le terrain. la chance.

La balle rapide à quatre coutures d’Ohtani avait 3,8 pouces de pause horizontale au marbre, bien que verticalement, elle ait une chute de 14,7 pouces et était pire que la moyenne de la ligue qui utilisait le terrain à -1,2 pouces de mouvement vertical.

Son Cutter avait un taux de chute horizontal de 3,6 pouces, tandis que 32,2 pouces de rupture verticale, ce qui était pire que la moyenne de la ligue que le Cutter utilisait à -3,4 pouces de rupture verticale.

Quant à son Slider, il avait un taux de chute de 15,9 pouces, tandis qu’une pause verticale de 37,6 pouces était pire à -2,2 pouces à la verticale que le lanceur moyen de la MLB qui utilisait le Slider.

Son Curva malgré son utilisation si peu était un excellent luminaire comme son Splitter, qui avait 11,9 pouces de mouvement horizontal à son arrivée à la plaque, tandis qu’une pause verticale de 63,3 pouces, soit meilleure que la moyenne de la ligue de 2,1 pouces.

Le mouvement de tangage horizontal / vertical est analysé avec la quantité de mouvement de rupture horizontale que possède le tangage et la quantité de rupture verticale qui lui manque par rapport à la moyenne de la ligue.

Jusqu’à présent, nous pouvons voir tout le travail que Shohei Ohtani a à faire pour améliorer l’emplacement et la pause de ses lancers à la recherche de continuer à être un grand lanceur, principalement avec sa balle rapide, son curseur et son cutter.

Et dans les résultats de ces lancers, tout comme le mouvement nous cite, cela nous montre également ce que Ohtani doit faire, puisque son Straight Four Seams a été touché par des adversaires à une moyenne de .294 en 2021, tandis que son Cutter a été touché pour un AVG de .241 et son curseur à .193.

Donc, pour voir un autre grand Shohei Ohtani en 2022 depuis la butte, beaucoup de travail sera à venir dans son répertoire.