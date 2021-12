Ce qu’on aime un homme mort

Il y a des gens qui ont très malchance dans la vie : leurs favoris meurent toujours. Votre acteur préféré, votre réalisateur préféré, votre écrivain préféré, votre philosophe préféré, votre expert en thermodynamique chimique préféré, encore votre acteur préféré, votre compositeur japonais préféré d’opéras flamenco. Ils vivent un duel éternel, les meilleurs partent toujours.

J’imagine les deux personnes en deuil du point zéro accroupies derrière leurs ordinateurs, les doigts aux commandes et en R pour rafraîchir continuellement la page des dernières nécrologies. Ne manquez pas une goutte. Donner un saut à chaque fois que le nom d’une personne célèbre ou semi-célèbre est un sujet tendance (il existe une loi non écrite selon laquelle une célébrité n’est un sujet tendance que si elle a plié la serviette ou a été accusée dans des réseaux de harcèlement).

J’aime beaucoup que la dernière mort soit toujours celle qui choque le plus, la plus inattendue, la plus ressentie. Le chagrin dure, bien entendu, le temps qu’il faut pour qu’un nouveau défunt célèbre apparaisse à l’horizon. Qu’il soit celui qui laisse un vide irremplaçable, celui qui devrait avoir une rue ou une place ou un parc à son nom, recevoir le titre de fils préféré ou ajouter le sien à la file des noms de famille dans un aéroport international. La mort honore et disculpe, cela ne fait aucun doute.

Je ne voudrais pas paraître insensible (en fait, ça m’est égal de paraître ainsi, je ne veux pas non plus vous tromper). Mais personnellement, Je trouve tant de chagrin constant incommensurable, cette affliction presque consciencieuse. Evidemment, je n’aime pas quand le corps demande de la terre à des gens que j’admire, même de loin. Il est vrai aussi que je ne suis pas mythomane et mon admiration est presque toujours envers l’œuvre, et ce que l’auteur fait de sa vie m’intéresse très peu. Ce qui ne veut pas dire qu’il les préfère vivants (à ceux qui le sont encore, bien sûr) ne serait-ce que pour le plaisir égoïste de continuer à profiter de ce qu’ils font comme personne d’autre.

Mais à cause d’une sorte de déficience dans la gestion de mes émotions, je n’arrive à ressentir une affliction sincère que pour les amours de ceux que je connais et traite, pour lesquels j’apprécie et aime. Famille, amis, connaissances, connaissances… Dans cet ordre, plus ou moins. J’évoque une vraie tristesse, au-delà du « oh, ho, quelle douleur », un léger pincement dans l’âme, quand je connais l’actualité dans certains cas. En fait, il y a des moments où plus que le chagrin est la confusion : parfois meurent des gens que je considérais déjà morts et je découvre soudain qu’il n’en était pas ainsi avant, mais que c’est maintenant. Quel choc ce « ah » et ce « oh » en si peu de temps.

Parfois, je pense, quel événement, que les morts nous font sentir très vivants. Des gens très vivants et très bien. J’y ai pensé ces jours-ci, alors que tant de personnes criaient dans les réseaux avec des coups à la poitrine, et des colonnes tristes, pointant du doigt les harcèlements et les insultes, les lynchages et les dénonciations, les disqualifications inacceptables. Et certains d’entre eux le désignaient avec stupéfaction, à coups de poing dans la poitrine, sans le créditer, comme s’ils ne l’avaient pas vu auparavant. Comme s’ils ne le faisaient pas avec d’autres personnages médiatiques de la même manière, exacte et précise.

Est-ce parce que l’objet de ses pierres dialectiques n’a pas eu de fin dramatique ? Parce qu’il est capable de le supporter, d’y faire face comme il peut, est-ce légitime de le faire ? L’ignoble dépend-il du fait d’une fin désastreuse et très triste ?

Tel que posé par ce dilemme moral (je le dis de mémoire, soyez indulgent) dans lequel deux amis boivent de la même manière et de manière irresponsable, puis conduisent tous deux leur véhicule dans ces conditions indésirables. L’un heurte un arbre sur son passage et l’autre, malheureusement, avec un garçon qui croise sa route à ce moment-là…

Qu’est-ce qui les différencie les uns des autres, à part des conséquences désastreuses indépendantes de leur volonté ? Qu’est-ce qui différencie l’ivresse irresponsable numéro un de l’ivrogne irresponsable numéro deux dans leurs actions, quel que soit le facteur de chance ? Qu’en est-il de l’utilisateur anonyme qui insulte et harcèle quelqu’un dans un équilibre mental précaire que fait de même à un autre avec une certaine résistance ? Et le journaliste qui déplore dans sa chronique d’aujourd’hui le manque d’empathie et d’humanité mais dans la chronique de demain il fera ce qu’il a fait en tant que système et qui n’est rien de plus ? Robocop nous sauve des gens formidables.

