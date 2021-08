Ce qu’on s’attend à voir

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser aux achats du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Si l’année dernière était une indication, nous sommes sûrs de voir des offres incroyables que vous pourrez acheter directement de chez vous. Vous pouvez également opter pour le ramassage en magasin si c’est une option plus simple. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’offres incroyables auxquelles penser pour ce prochain Black Friday, alors vous feriez mieux d’être prêt. Que vous souhaitiez un téléphone ou une console de jeu, vous avez l’embarras du choix. Avec la pandémie d’il y a un an, la poussée des ordinateurs portables a été plus précoce que la normale.

Il sera intéressant de savoir quand les offres d’ordinateurs portables du Black Friday pourraient apparaître cette année. Vous serez certainement alerté s’il s’agit d’un article important que vous recherchez. Mais si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe exactement, vous pouvez vous enregistrer ici.

Ceci est un article que nous mettrons à jour à l’approche du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Nous aurons votre couverture pour les meilleures offres d’ordinateurs portables que vous êtes sûr de trouver pour 2021. Découvrez nos réflexions sur les meilleures offres d’ordinateurs portables Black Friday et ce que nous pourrions voir.

Vous cherchez autre chose ? Consultez notre guide sur les meilleures offres Black Friday TV.

Quand les offres d’ordinateurs portables du Black Friday commenceront-elles cette année ?

Le Black Friday tombe le 26 novembre 2021. C’est le jour où de nombreuses offres seront mises en ligne et il y aura des événements flash pour couvrir toutes vos bases. Mais vous pouvez parier que beaucoup d’entre eux commenceront plus tôt. De nombreuses réductions commencent dans les semaines qui précèdent, certaines dès octobre. Nous espérons donc commencer à en entendre parler très prochainement. Tout le monde gardera un œil sur le prochain événement Apple en septembre pour voir ce qui est sorti et si un MacBook fera son chemin dans les annonces. Cela pourrait donc être une première indication de ce qui pourrait être offert.

L’année dernière, le MacBook Pro avec une puce Apple M1 a été réduit pour la première fois pour le Black Friday. Vous pourriez trouver certaines des meilleures offres d’ordinateurs portables du Black Friday avant même que le Black Friday n’arrive. Il existe de nombreuses offres en ce moment, dont certaines que vous pouvez trouver sur Amazon.

Il peut être difficile de savoir quand ils pourraient frapper. Si vous avez eu un œil sur un ordinateur portable spécifique, vous allez probablement le suivre et son prix pendant des mois. À l’approche d’octobre et de novembre, vous pourriez constater une baisse de ce prix. Comment savoir si vous devez l’attraper ou attendre de voir s’il baisse encore plus ? C’est vraiment un jeu d’attente et de savoir si vous vous sentez à l’aise ou non de l’obtenir à un certain prix.

Comment obtenir les meilleures offres d’ordinateurs portables Black Friday ?

Pour obtenir les meilleures offres d’ordinateurs portables, il s’agit de bondir au bon moment. Vous remarquerez certaines offres, en particulier dans des endroits comme Best Buy, Amazon, Walmart, Target, puis les fabricants eux-mêmes. Vous allez vous inscrire pour recevoir des alertes par e-mail lorsque les ventes d’ordinateurs portables sont en cours. Nous recevons tous un million d’e-mails d’offres et vous verrez bientôt les mots « Black Friday » et « Cyber ​​Monday » apparaître dans la ligne d’objet.

Vous allez vouloir trouver quelque chose qui vient avec toutes les fonctionnalités que vous voulez. La quantité de mémoire, la carte vidéo et l’espace dont vous avez besoin sont indispensables. Déterminer les spécifications de votre ordinateur devrait être une priorité absolue. En outre, vous devrez certainement décider si un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau vous convient le mieux.

Une fois que vous aurez compris tout cela, vous pourrez magasiner plus facilement. Avant le début des ventes, il est temps de déterminer le type d’ordinateur portable que vous souhaitez. De cette façon, lorsque vous voyez l’ordinateur portable pour vous, vous pouvez l’accrocher avant qu’il ne soit en rupture de stock.

Offres Black Friday vs Cyber ​​Monday

Le Cyber ​​Monday tombe le 29 novembre 2021. Auparavant, il s’appelait Cyber ​​Monday parce que vous ne pouviez obtenir les offres qu’en ligne. Mais maintenant, avec plus de personnes faisant leurs achats en ligne que jamais, vous allez trouver de nombreuses offres exceptionnelles les deux jours.

Quel est le meilleur choix pour acheter un ordinateur portable dépend vraiment de l’endroit où vous voulez l’acheter. Les fabricants sont susceptibles de lancer des offres électroniques majeures le Cyber ​​Monday qui pourraient être meilleures que le Black Friday. Par exemple, HP organise toujours un Cyber ​​Monday massif sur les ordinateurs portables après une grosse vente le Black Friday. Mais il y a certains ordinateurs portables qu’ils ne mettent en vente que le Cyber ​​Monday.

Les offres du Black Friday de l’année dernière

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le MacBook Pro M1 a eu sa première remise autour du Black Friday l’année dernière. Certains des grands noms des ordinateurs portables comme Dell, HP, Lenovo, Acer et bien d’autres auront à nouveau de grosses ventes. Il est tout à fait logique de déterminer lequel vous convient le mieux avant que les ventes ne se produisent.

Meilleures offres d’ordinateurs portables en ce moment

Si vous ne voulez pas attendre, c’est tout à fait compréhensible. Voici quelques-unes des meilleures options pour les offres sur les ordinateurs portables en ce moment.

