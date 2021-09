Ce qu’Uber et Bitcoin ont en commun

Modèle conçu versus expérience client

Les produits et services ne fonctionnent jamais exactement comme prévu. Chaque personne et entreprise a subi de nombreux changements au cours de la dernière année, et ces changements ont également affecté le secteur financier. La société est construite sur la confiance et les relations civiles (à la fois individuelles et corporatives), mais tout change une fois que les participants ont des intentions malveillantes. Ces mauvais acteurs sont à l’origine du parrainage d’armes, de drogue, de corruption et de pratiques vénales. C’est pourquoi les réglementations liées aux procédures AML (anti-blanchiment d’argent) et KYC (connaissez votre client) sont si essentielles au maintien de l’intégrité de la société.

Rôle de la banque

Le KYC est conçu pour faire partie du processus d’identification. Bien que les processus KYC aident à identifier une personne en particulier, ils n’empêchent pas les actions malveillantes d’être prises pour les personnes acceptées. C’est pourquoi les procédures devraient également viser à surveiller et à prévenir des types d’activités spécifiques. Embily se demande toujours comment nous pouvons mieux concevoir ces systèmes sans contourner les informations auxquelles les institutions financières ne devraient pas avoir accès.

Chaque année, les restrictions anti-blanchiment deviennent plus strictes. Les banques sont disposées à restreindre les flux d’argent à moins qu’il n’y ait une explication claire de la source et du but des fonds. Bien que cela soit essentiel pour empêcher la banque d’accepter des fonds provenant d’activités illicites, il faut également beaucoup de ressources pour maintenir ces programmes. Cela peut potentiellement empêcher les gens d’utiliser les fonds qui ont été obtenus à des fins légales. C’est pourquoi nous avons assisté à des tentatives de la part de riches et de PPE (personnes politiquement exposées) de contrôler diverses institutions financières dans le but de contourner ces restrictions. L’avenir est susceptible d’apporter encore plus de restrictions imposées par les agences de réglementation, qui seraient facilitées par des systèmes de surveillance avancés et automatisés.

Personne n’est mécontent

À l’heure actuelle, de nombreux partis sont satisfaits du statu quo. Les banques sont supervisées par les régulateurs gouvernementaux, les banques centrales se concentrent sur les indicateurs clés du PIB et le FMI traite les distributions mondiales d’actifs en DTS. Cependant, nous devons reconnaître que la politique joue également un rôle important dans tous les processus. Par exemple, au Venezuela, en Russie, en Inde, les libertés financières sont étouffées dans l’œuf. Bien qu’il y ait eu de petites innovations dans les outils pour créer la liberté pour les individus et les entreprises, ils ont été conçus pour être limités aux petites institutions avec des licences EMI et restent finalement partie d’un système qui a les mêmes restrictions que les banques. C’est un défaut majeur du système économique mondial : l’infiltration politique à tous les niveaux.

Les crypto-monnaies ont été conçues comme un outil pour atteindre la liberté financière pour tout le monde. « Soyez votre propre banque » est un concept central du Bitcoin, mais il est souvent considéré comme en dehors des pratiques acceptables appliquées sur le marché financier traditionnel. C’est pourquoi il est essentiel que les nouvelles entreprises intègrent les pratiques KYC et AML.

Faux AML

L’AML pour les actifs cryptographiques est très difficile. Imaginez que vous êtes une institution financière et que vous ayez un client particulier qui reçoit un virement entrant supérieur aux seuils fixés par votre régulateur. Pour faciliter la transaction, vous devrez demander des documents spécifiques tels que des relevés bancaires (d’une autre banque) ou d’autres accords pertinents. Mais même ces documents ne seraient pas nécessairement suffisants pour prouver la source ultime des fonds. Force est de constater que ces modèles traditionnels présentent encore de nombreux écueils et lacunes très difficiles à corriger.

Erreur P2P

Quand Uber a été lancé, tout le monde disait : « Uber brise le marché centralisé traditionnel », mais que voit-on maintenant ? Les pays tentent de restreindre les opérations d’Uber, forçant des partenariats locaux ou des droits exclusifs sur des marchés spécifiques. Par exemple, en Russie, c’est Yandex. A Singapour, c’est Grab. Est-ce ainsi que le marché libre est censé fonctionner ? Le même problème existe avec Airbnb – il est conçu comme un marché digne de confiance, mais il existe encore des cas de fraude et des moyens pour les emplacements d’améliorer artificiellement les notes.

Les plateformes décentralisées comme Polkadot ont leurs cadres réglementaires et de prévention de la fraude intégrés à la base même de leurs modèles. Imagine ça! De cette façon, les systèmes décentralisés ont été conçus pour s’opposer aux gouvernements traditionnels et aux institutions financières et créer leurs systèmes favorisant l’égalité, la justice et la sécurité.

Contrairement aux gouvernements et aux institutions financières traditionnelles, les plateformes P2P peuvent également s’adapter rapidement et changer lorsque des vulnérabilités sont découvertes. La meilleure solution pour les nouveaux acteurs ne réside pas dans la rupture des systèmes existants, mais dans l’intégration d’outils mondiaux sécurisés et omniprésents. Il faut s’attendre à ce que les institutions établies recherchent des solutions en collaboration avec des innovateurs qui adoptent les nouvelles technologies plutôt que d’imposer des couches infinies de restrictions supplémentaires ou de tenter d’interdire ces nouveaux développements passionnants.

Auteur : Eugene Khashin, associé directeur de Embily Inc.