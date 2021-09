Ce radiateur basse consommation est parfait maintenant que le froid arrive : il chauffe et ne tire pas sur la facture d’électricité | La technologie

in

Peu à peu la chaleur recule et le froid d’automne arrive. Il est temps de sortir la couette et peut-être de s’équiper d’un radiateur qui ne fera pas grimper votre facture d’électricité.

Comme vous le savez sûrement, le prix de l’électricité monte en flèche, ce qui maintenant que l’hiver arrive est un problème majeur dans certaines régions, les plus froides de la péninsule. Si vous avez l’habitude de faire fonctionner un radiateur partout pendant des mois, cela peut signifier que votre facture est sur le point de monter en flèche.

Heureusement, il existe pas mal de radiateurs électriques basse consommation, bien qu’il existe aussi des alternatives comme les réchauds à gaz, beaucoup moins sûrs. Une bonne option si vous préférez investir peu d’argent est le Ready Warm 800 Thermal du Cecotec espagnol, qu’Amazon vend 66 euros.

Dans la propre boutique officielle de la marque, il est beaucoup plus cher et coûte toujours 99 euros, donc l’offre d’Amazon dans ce radiateur électrique de puissance 800W est très bonne, et avec livraison express gratuite partout en Espagne.

Ce radiateur électrique de 800W possède trois éléments chauffants et dispose d’une télécommande. Il peut être encastré dans un mur ou utilisé comme radiateur portatif sur pied.

Il dispose de quatre éléments chauffants qui devraient en théorie être largement suffisants pour chauffer des pièces de petite ou moyenne taille en quelques minutes, et c’est le principal avantage des émetteurs thermiques, beaucoup plus rapides que d’autres alternatives telles que les radiateurs à huile. .

En particulier, ce modèle est totalement portable et peut être facilement déplacé d’une pièce à l’autre grâce à sa taille et son poids réduits. Il a un design assez mince qui ne prend pratiquement pas de place.

Il est livré avec une télécommande incluse avec laquelle vous pouvez l’allumer, l’éteindre, régler la température et même le programmer, une autre fonctionnalité particulièrement utile pour économiser de l’énergie maintenant que la facture d’électricité monte en flèche.

La facture d’électricité est un cauchemar qui nous hante toute l’année, car elle monte en flèche été comme hiver. Il est toujours bon de se rappeler quelques astuces pour économiser sur sa facture d’électricité.

Ce n’est pas intelligent, ce qui ferait sans aucun doute grimper un peu son prix au lieu de coûter les 66 euros que nous avons mentionnés. Oui, il est peut-être possible de devenir « intelligent » à l’aide de l’une des nombreuses prises WiFi en vente.

Ce serait une très bonne idée, non seulement pour cet appareil, mais pour tous ceux qui consomment beaucoup d’énergie, d’utiliser une prise avec un compteur de consommation, un bon moyen de savoir qui est responsable de ces kW supplémentaires sur votre facture.

