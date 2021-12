Ce ragoût de bœuf ne prend que 10 minutes de temps de préparation : Essayez la recette

Les jours d’automne plus frais, nous avons tous envie de quelque chose d’un peu plus copieux, un peu plus chaud, un peu plus costaud. C’est pourquoi nous ne pouvons pas en avoir assez de cette simple recette de ragoût de bœuf d’Amanda of Gluten-Free Tranquility.

« J’adore cette recette de ragoût de bœuf facile pour l’automne car elle est si simple à préparer avec seulement quelques ingrédients de base en cuisine. Un plat réconfortant parfait pour les nuits plus fraîches et c’est un favori de la famille depuis de nombreuses années », a déclaré Amanda à Fox News.

LA RECETTE HYBRIDE DE CITROUILLE ÉPICÉE ET DE CHORIZO ET DE CHILI EST « LE PLAT PARFAIT D’AUTOMNE »

Amanda Hay de Gluten-Free Tranquility partage sa recette de ragoût de bœuf préférée avec Fox News. (Amanda Hay)

Une grande toile pour la variation, n’hésitez pas à faire preuve de créativité avec ce que vous jetez dans le vieux Crock-Pot ou cocotte. « Ce qui est bien avec cette recette, c’est qu’elle s’adapte si bien aux goûts de votre famille ou qu’elle utilise tous les légumes que vous avez dans la cuisine », ajoute-t-elle. (Quelques idées : Échangez les carottes contre d’autres légumes-racines ou échangez l’oignon contre une échalote).

Lisez la recette et prenez ces cuillères.

SPAGHETTI DE POULET AU CITRON AVEC SAUCE ALFREDO CRÉMEUX : ESSAYEZ LA RECETTE

Recette de ragoût de boeuf de Tranquility sans gluten

Donne : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 2 heures et 30 minutes

LA RECETTE DE SOUPE AUX POIS CASSÉS EST LA PERFECTION SALÉE ET FUMÉE

Ingrédients

La recette de ragoût de bœuf d’Amanda Hay est si facile qu’elle ne prend que 10 minutes à préparer. (Amanda Hay)

1,75 livres de boeuf en dés

1 gros oignon brun coupé et tranché à votre taille préférée

2 cuillères à soupe d’huile

16 onces de bouillon/bouillon de bœuf (assurez-vous de vérifier qu’il est sans gluten)

2-3 carottes coupées et tranchées en morceaux d’environ 1 pouce

2-3 grosses pommes de terre – en quartiers (ou 4-6 pommes de terre grelots coupées en deux)

2 cuillères à soupe bombées de fécule de maïs

pincée de sel et de poivre

Persil frais pour garnir, facultatif

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Instructions

Cette recette de ragoût de bœuf comprend des dés de bœuf, des oignons bruns, des carottes et des pommes de terre. (Amanda Hay)

Préchauffer le four à 325 °F. Faire chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive. Faire dorer soigneusement le bœuf dans la poêle chaude et une fois presque doré, ajouter l’oignon coupé pendant les dernières minutes jusqu’à ce qu’il soit légèrement ramolli. Transférer le bœuf, l’oignon , et tout jus dans la cocotte. Verser le bouillon/bouillon de bœuf sur la viande. Ajoutez une pincée de sel et de poivre et remuez bien. Assurez-vous que toute la viande est recouverte de liquide et ajoutez un peu d’eau supplémentaire si nécessaire.Placez le couvercle sur le plat et mettez au four pendant 60 minutes.Retirez délicatement le plat du four et ajoutez les carottes et les pommes de terre tranchées. remuez doucement et placez le couvercle sur le plat et remettez-le soigneusement au four pendant 60 minutes supplémentaires.Mélanger la farine de maïs/fécule de maïs avec 3-4 cuillères à soupe d’eau pour faire une bouillie, et c’est un liquide lisse sans grumeaux.Doucement retirer le plat du four et ajouter le coulis en remuant au fur et à mesure qu’il est versé. Remettre au four pour 30 minutes supplémentaires. Retirer du four et servir. Garnir de persil frais haché si désiré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER LIFESTYLE

Remarques

La recette fidèle de ragoût de bœuf d’Amanda Hay est sans gluten et sans produits laitiers. (Amanda Hay)

Cette recette est sans gluten et sans produits laitiers. Assurez-vous simplement de vérifier toute la liste des ingrédients lorsque vous utilisez du bouillon de bœuf pour vous assurer qu’il est sans gluten, car certaines marques peuvent contenir du gluten.

Pour faire ce ragoût dans la mijoteuse ou la mijoteuse après avoir fait dorer la viande, mettez tous les ingrédients dans la mijoteuse et faites cuire à puissance élevée pendant 3-4 heures ou à basse température pendant 5-6 heures. Ajouter la bouillie de maïzena/maïzena au cours des 30 dernières minutes.

Quelle est la meilleure conservation pour ce ragoût de bœuf ? Cela peut être conservé dans un récipient ou une baignoire scellé et placé au réfrigérateur jusqu’à 2-3 jours. Réchauffer au micro-ondes ou dans une casserole.

Convient-il à la congélation ? Oui, ce ragoût de bœuf peut être placé dans un contenant ou un sac allant au congélateur jusqu’à 3 mois. Décongeler entièrement au réfrigérateur ou à température ambiante avant de réchauffer au micro-ondes ou dans une casserole.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR PLUS DE NOUVELLES SUR LE STYLE DE VIE FOX