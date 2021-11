Ce rappel concernant le yaourt devrait vous assurer de vérifier votre réfrigérateur trois fois

Avant de sortir le prochain yaourt de votre réfrigérateur pour une collation, vous voudrez peut-être vérifier l’étiquette, surtout s’il s’agit de yaourt grec. Plus tôt ce mois-ci, la Food and Drug Administration des États-Unis a publié un avertissement de rappel concernant le vrai yogourt grec Ellenos, notant que certains emballages de la saveur de yogourt grec à la mangue ne spécifiaient pas qu’il incluait des œufs comme ingrédient. Ceci est potentiellement dangereux pour les personnes allergiques aux œufs.

Ellenos, qui est basée à Washington, a émis un rappel de son yaourt grec à la mangue 16 oz. tasses le 10 novembre car il peut contenir des ingrédients à base d’œufs non déclarés, a déclaré la FDA. Les gobelets concernés ont été distribués à Washington et en Oregon dans certains magasins. Les gobelets portent l’UPC 8 57290 00612 6 et la date « meilleur avant » du 28 novembre 2021, imprimée sur le sceau bleu en aluminium. Aucun autre produit Ellenos n’a été touché par le rappel. Le produit Mango Greek Yogurt est emballé dans un récipient en plastique transparent avec un lettrage bleu sur le panneau avant.

Bien qu’aucune maladie ou décès n’ait été signalé en raison de l’erreur, le rappel a commencé après environ 16 onces. les tasses contenaient de la purée brun foncé au lieu de la purée de mangue jaune vif. Après une enquête interne, Ellenos a découvert que des pots de yaourt à la mangue avaient été accidentellement utilisés pour du yaourt à la citrouille. Les tasses Mango ne mentionnent pas l’œuf comme ingrédient.

« Nous avons appris aujourd’hui l’erreur d’étiquetage et avons immédiatement contacté la FDA, nos distributeurs et nos partenaires de vente au détail de l’erreur d’étiquetage et pour notifier un rappel immédiat de 16 onces de mangue », a déclaré le PDG d’Ellenos, John Tucker, dans un communiqué publié par la FDA. « Nous prenons la santé et la sécurité de nos consommateurs très au sérieux et nous voulions retirer du marché les produits mal étiquetés le plus rapidement possible. »

Les consommateurs allergiques aux œufs ou sensibles aux œufs ne devraient pas consommer le yogourt. Au lieu de cela, ils doivent s’en débarrasser ou rapporter le yaourt au magasin où ils l’ont acheté pour un remboursement complet. Les consommateurs peuvent également appeler Ellenos au 206-535-7562 de 8 h à 16 h HNP, du lundi au vendredi.

Les allergies aux œufs sont courantes chez les enfants, selon la clinique Mayo. Les symptômes peuvent parfois apparaître quelques minutes après avoir mangé des aliments contenant des œufs. Certains des symptômes comprennent des éruptions cutanées, une congestion nasale, de l’urticaire et des vomissements. Les allergies aux œufs peuvent rarement provoquer une anaphylaxie potentiellement mortelle. De nombreux enfants dépassent leurs allergies, mais certains ne le font pas.

Ce n’est pas le premier grand rappel de yaourt dans le nord-ouest du Pacifique cette année. En mai, des responsables du département de la Santé de l’État de Washington ont lié une épidémie d’E. coli à un yaourt PCC Community Markets fabriqué par Pure Eire Dairy, rapporte le Seattle Times. La société a déclaré qu’elle rappelait volontairement tous ses produits de yaourt et a arrêté la production de yaourt. En juillet, les propriétaires de Pure Eire Dairy ont annoncé qu’ils fermaient la laiterie pour se concentrer sur leur famille.