Ce rasoir Philips OneBlade est le rasoir le plus vendu d’Amazon et est en vente à moins de 30 euros | La vie

Si vous souhaitez acheter un rasoir pas cher avec de bonnes fonctionnalités, faites attention car cette offre vous intéresse. Amazon a baissé le prix de ce Philips OneBlade, qui fait partie des modèles les plus vendus et coûte désormais moins de 30 euros.

Pour donner à votre barbe les soins dont elle a besoin, les lames jetables conventionnelles sont insuffisantes et de nombreux rasoirs n’offrent pas les fonctions que vous recherchez.

Si vous recherchez un rasoir bon marché avec de bonnes performances, vous avez maintenant la possibilité d’acheter le modèle le plus vendu d’Amazon à un prix cassé. On parle de la Philips OneBlade QP2520 / 30, qui est en vente pour seulement 28,99 euros.

Son prix habituel est de 44,99 euros, donc vous économisez 16 euros grâce à cette promotion. C’est l’un des meilleurs prix que vous ayez eu ces derniers mois, c’est donc le bon moment pour acheter ce rasoir Philips moins cher.

Rasoir rechargeable qui coupe, trace et rase à la fois humide et sec. Sa batterie dure 45 minutes. Comprend 3 peignes et une lame supplémentaire.

Le OneBlade QP2520/30 est un rasoir rechargeable qui se distingue par sa polyvalence. Et est-ce que non seulement rase, mais aussi coupe et profile n’importe quelle longueur de cheveux, ce qui en fait le rasoir parfait pour façonner votre barbe et prendre soin de son apparence.

La technologie de rasage Philips OneBlade intègre une lame de coupe rapide avec un système à double garde pour offrir un rasage efficace et sûr. De plus, il ne précipite pas trop pour protéger la peau et éviter les irritations, et possède un mécanisme pour s’adapter aux contours du visage.

Livré avec trois peignes de 1, 3 et 5 mm inclus pour couper les barbes courtes, moyennes et longues. Sa lame double face permet un profilage optimal pour définir la forme de votre barbe avec précision.

Le Philips OneBlade QP2520 / 30 peut fonctionner à la fois humide et sec, et équiper un batterie rechargeable longue durée avec une autonomie allant jusqu’à 45 minutes de rasage ininterrompu.

