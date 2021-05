Ce rasoir Xiaomi est l’un des moins chers du marché, pour moins de 20 € c’est une option très complète | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a un fort engagement en matière d’hygiène et de produits pour la maison, la société dispose d’un énorme catalogue d’appareils comme ce rasoir qui n’a pas grand-chose à envier aux autres modèles, mais qui est l’un des moins chers du marché.

Xiaomi a conçu ce rasoir électrique à trois têtes qui permet de raser la barbe sèche et humide avec précision, mais dont le prix est vraiment bas. Il s’agit du modèle Mijia S300 3D, voyons tout ce qu’il propose et où l’acheter.

Si vous recherchez un nouveau rasoir électrique et que vous ne souhaitez pas dépenser un budget très élevé, vous devriez envisager ce rasoir Xiaomi. Il se trouve pour moins de 20 euros sur AliExpress et est l’un des moins chers du marché, même s’il n’a pas un mauvais rapport qualité / prix.

Cette offre s’applique à 32% de réduction donc le prix final est de 16,75 euros. En plus de ce chiffre intéressant, l’achat comprend le livraison à domicile entièrement gratuite et la commande est envoyée depuis l’Espagne afin que la livraison soit plus rapide.

Ce rasoir à double lame possède des têtes flexibles et une autonomie d’environ 30 rasages.

Malgré le prix bas de ce rasoir, ses qualités sont tout à fait remarquables. Il dispose de trois têtes à double lame pour réaliser un rasage 3D, adapté à tous les contours du visage et capable de raser les cheveux secs et humides.

La tête est amovible et facile à nettoyer, avec Certification IPX7En d’autres termes, l’ensemble du produit est étanche, vous pouvez donc le laver sans crainte. Il dispose également d’un système d’économie d’énergie et d’un arrêt automatique après 10 minutes d’utilisation pour plus de sécurité.

Pensant également à la sécurité, ce rasoir propose un système de fermeture intelligent pour l’emmener en voyage et un système anti-morsure. je connais se recharge en 2 heures et offre un 60 minutes d’autonomie d’utilisation continue qui nous permet de nous raser plusieurs semaines d’affilée sans nous soucier du chargeur.

Ces 16,75 euros sont le prix le plus bas pour lequel un modèle similaire peut être trouvé sur le marché. De plus, les conditions d’achat avec livraison gratuite sont très bonnes si vous recherchez un produit pas cher mais efficace.

