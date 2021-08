Ce réacteur de fusion expérimental a produit un record de 10 quadrillions de watts

in

Les ingénieurs du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) en Californie pourraient nous avoir amenés au seuil de l’exploitation du processus interne d’une étoile pour alimenter notre monde en extrayant une explosion record de 10 quadrillions de watts de puissance d’un noyau d’hydrogène le taille d’un BB.

La fusion nucléaire est le processus de fusion de deux atomes d’hydrogène afin qu’ils forment un atome d’hélium et, ce faisant, libèrent une énorme quantité d’énergie accumulée. C’est le même processus qui alimente notre soleil et toutes les autres étoiles de la séquence principale de l’univers et c’est en quelque sorte un Saint Graal pour la recherche énergétique.

Son potentiel énergétique est supérieur à celui de la fission nucléaire – qui alimente les réacteurs nucléaires modernes – et puisque le seul sous-produit de la fusion nucléaire est l’hélium, c’est la source ultime d’énergie propre.

Et comme n’utilise qu’une petite quantité d’hydrogène comme carburant – l’hydrogène est l’élément le plus abondant dans l’univers – il s’agit essentiellement d’une source d’énergie plus puissante que l’énergie nucléaire moderne avec un approvisionnement illimité en carburant et aucun sous-produit toxique. Mieux encore, les réactions de fusion nucléaire peuvent être autonomes, ne nécessitant qu’une étincelle pour démarrer avant que la réaction ne se poursuive sans relâche jusqu’à ce qu’elle soit à court de carburant.

C’est ce dernier élément critique des réacteurs à fusion nucléaire qui, selon les ingénieurs du LLNL du National Ignition Facility (NIF), est désormais à portée de main. Selon un communiqué annonçant les résultats, “l’expérience a été rendue possible en concentrant la lumière laser du NIF – la taille de trois terrains de football – sur une cible de la taille d’un BB qui produit un point chaud du diamètre d’un cheveu humain, générant plus plus de 10 quadrillions de watts de puissance de fusion pendant 100 trillionièmes de seconde.”

Bien que cela puisse ne pas sembler très long, cela n’a pas besoin de l’être. Il vous suffit d’atteindre un seuil d’allumage par fusion pour que le processus de fusion auto-entretenu puisse démarrer et fonctionner de lui-même, fournissant une source d’énergie artificielle sans précédent.

Ce n’est pas la première fois que les scientifiques du LLNL produisent une réaction de fusion, mais cette expérience a produit huit fois plus d’énergie que la précédente expérience record plus tôt cette année et une augmentation de 25 fois par rapport à son record de 2018.

Analyse : la fusion nucléaire contrôlée par l’homme sera-t-elle une réalité dans moins d’une décennie ?

Les scientifiques rêvent de fusion nucléaire depuis si longtemps et sans grand succès qu’il est naturel d’être sceptique quant au rapport du LLNL, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Leurs découvertes devraient être dupliquées et confirmées avant que nous puissions vraiment nous laisser trop enthousiasmer, mais comme le note LiveScience, même les critiques de la recherche LLNL sont surpris et même encouragés par les résultats.

L’équipe LLNL a produit une énergie équivalente dans ces 100 billions de seconde à 10 % de l’énergie de toute la lumière du soleil frappant la Terre à un moment donné. La quantité d’énergie nécessaire pour déclencher la réaction dans la pastille d’hydrogène était immense, mais la pastille en absorbait environ 70 %.

Cela place les chercheurs à une distance frappante de l’allumage par fusion, où la même pastille libère plus de 100 % de l’énergie qu’elle absorbe et continue de fusionner l’hydrogène et de libérer son énergie même après le retrait du laser fournissant de l’énergie.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle cette démarche avance, il n’est pas impensable que ce seuil d’allumage 100 % fusion puisse être franchi avant la fin de la décennie. Si cela se produit, certains pourraient considérer que c’est la découverte la plus monumentale de l’histoire de l’humanité.