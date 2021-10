Ce redémarrage Gritty de ‘One Punch Man’ est un chef-d’œuvre d’anime

De temps en temps, on nous offre quelque chose qui transcende les simples médias sociaux et devient une œuvre d’art. Quand un fan de Flyers a décidé de refaire l’intro de One Punch Man avec Gritty, eh bien, la Joconde devrait passer.

Je suis obsédé par l’idée d’essayer de comprendre la vraie nature de Gritty depuis qu’il est arrivé dans la LNH. Au départ, j’ai simplement supposé qu’il était un aîné sombre que Dieu finirait par tous nous consumer, mais ce nouveau regard sur Gritty me fait vraiment réfléchir.

Peut-être que j’avais tout cela à l’envers. Peut-être que Gritty n’est pas un vieux lovecraftien, et plutôt un anime pur absolu distillé dans une entité à fourrure? Je veux dire, si vous comparez Gritty avec Saitama de One Punch Man, beaucoup de choses commencent à avoir du sens.

Ne connaît pas son propre pouvoir Un peu paresseux quand il n’est pas « sur » Un héros qui est à l’aise d’être juste lui-même

Maintenant, je sais que ce n’est pas une comparaison parfaite. Je veux dire, je dirais que Gritty ressemble beaucoup plus à Goku qu’à Saitama, mais toute cette révélation d’anime me fait trop penser à la nature de Gritty et à ce qu’il signifie pour le monde.