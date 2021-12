Ce remake controversé monte dans les charts sur Netflix

Entre Parasite et Squid Game, les médias sud-coréens ont laissé une marque indélébile aux États-Unis ces dernières années. Mais bien avant que Bong Joon-ho et Hwang Dong-hyuk ne deviennent des icônes internationales, Park Chan-wook a pris d’assaut l’industrie avec Oldboy.

Ce thriller de vengeance très violent est devenu en quelque sorte un classique culte, en partie à cause de la fin choquante. Sans surprise, alors que la popularité du film perdurait des années après sa sortie, la rumeur d’un remake américain a commencé à se répandre. Le remake d’Oldboy a finalement fait ses débuts en 2013 et il a été largement critiqué. Mais cette semaine, pour une raison quelconque, le remake a trouvé sa place dans le Top 10 de Netflix.

Oldboy monte dans les charts Netflix

Oldboy semblait certainement avoir beaucoup à faire avant ses débuts en 2013. Spike Lee a signé pour diriger. Le casting est rempli de stars, dont Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley et Samuel L. Jackson. Mais le remake n’a pas fini par se rapprocher de l’original.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le résultat final était insuffisant. Après la sortie du film, des rumeurs ont suggéré que Lee avait monté une coupe du film qui durait près de trois heures.

Le distributeur, FilmDistrict, a tranché le film jusqu’à sa durée finale de 105 minutes. S’adressant au New York Daily News en 2013, Lee a confirmé qu’il y avait en fait une version plus longue du réalisateur (plus proche de deux heures et vingt minutes), et que Brolin la préférait à la version cinéma. Les appels à des coupes inédites ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années, mais il est peu probable que Lee voie un jour le jour.

Voici le synopsis officiel du remake d’Oldboy, ainsi que la bande-annonce de la bande rouge :

Bien que sa vie soit déjà dans une spirale descendante, les choses empirent pour le directeur de la publicité Joe Doucett (Josh Brolin); alors qu’il est ivre une nuit, Joe est kidnappé et jeté à l’isolement dans une chambre bizarre, semblable à un hôtel. Pendant les 20 années suivantes, Joe subit des tourments inimaginables, mais le mobile et l’identité de son ravisseur restent inconnus. Lorsqu’il est inexplicablement libéré, Joe émerge avec un seul objectif : retrouver la personne qui a volé deux décennies de sa vie.

D’autres films à découvrir

Malheureusement, Netflix n’a pas de films Park Chan-wook pour le moment. Mais il existe de nombreux films passionnants remplis de violence gratuite sur le service de streaming. Si vous recherchez un thriller sud-coréen, vous voudrez peut-être jeter un œil à The Drug King, avec Song Kang-ho de Parasite. Il incarne un petit contrebandier qui gravit les échelons en exportant de la drogue au Japon.

Bien sûr, très peu de réalisateurs travaillant aujourd’hui fournissent plus de sang dans leurs films que Quentin Tarantino, qui a actuellement deux films sur Netflix. Le premier est Django Unchained, qui est l’un des meilleurs films de vengeance de la dernière décennie, et tient toujours très bien près d’une décennie plus tard. Jamie Foxx, Christoph Waltz et Leonardo DiCaprio offrent tous des performances dignes de récompenses. Et puis il y a The Hateful Eight, qui n’est pas aussi bon, mais qui reste très sanglant.