Ce répéteur WiFi low cost est un succès chez Amazon : il étend votre réseau et coûte moins de 18 euros | La technologie

Si vous ne voulez pas perdre patience parce que le WiFi de votre maison n’atteint pas votre pièce ou que la vitesse est désespérée, ce répéteur à bas prix est la solution la plus simple que vous trouverez.

Si vous n’en pouvez plus avec votre réseau WiFi parce que vous perdez la connexion à chaque fois que vous essayez de vous connecter dans une pièce éloignée du routeur que votre opérateur a installé et que vous voulez dépenser le moins possible pour le réparer, vous avez à votre disposition des produits tels que ce répéteur WiFi ultra bon marché.

C’est un répéteur WiFi jusqu’à 300 Mpbs de vitesse TP-Link N300 Tl-WA850RE. qui est en vente à moins de 18 euros sur Amazon. Il y en a très peu d’aussi efficaces et bon marché.

Ce répéteur de signal avec jusqu’à 300 Mo par seconde est idéal pour éliminer les zones mortes, et très économique. Il dispose également d’un port Ethernet pour le câble réseau.

Cet appareil n’a pas plus de difficulté que de télécharger l’application pour le configurer, branchez-le quelque part à mi-chemin entre votre routeur et la mauvaise zone WiFi et depuis l’application, configurez le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil principal.

Une fois configuré répétera le signal WiFi qu’il est capable de capturer du routeur principal et étendez-le afin qu’au moins une couverture et une meilleure vitesse vous atteignent.

Il peut être configuré pour que le réseau que vous créez s’appelle le même que le principal, ainsi votre mobile n’a pas à changer le réseau manuellement, il le fera automatiquement.

Il existe de nombreux répéteurs WiFi dans les magasins, mais celui-ci de TP-Link provient d’une entreprise experte en réseaux et est compatible avec des réseaux WiFi 2,4 Ghz jusqu’à 300 Mbps.

Bien qu’il ne prenne pas en charge les réseaux 5 GHz plus rapides, c’est la solution la plus simple et la moins chère que vous trouverez actuellement et cela améliorera certainement votre situation.

Son prix normal est de 23 euros, mais avec la remise appliquée sur Amazon il restera à 17,99 euros.

