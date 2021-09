Ce requin de 400 ans est né lorsque les pirates des Caraïbes régnaient sur les mers | La vie

in

Les requins du Groenland sont les plus vieux animaux du monde. Ils peuvent vivre jusqu’à 512 ans. Comment est-ce possible?

Les animal plus âgé ce qui est connu est la palourde Ming, une palourde islandaise ainsi nommée car elle est née lorsque la dynastie Ming régnait en Chine, vers l’an 1499. J’avais 507 ans lorsqu’elle est décédée accidentellement aux mains des scientifiques qui l’examinaient.

Jusqu’à récemment, les grands animaux les plus âgés étaient baleines boréales, qui peut vivre entre 150 et 200 ans. Ils l’ont découvert parce que certains avaient planté des harpons vieux de plus d’un siècle.

Mais en 2016, un groupe de chercheurs de l’Université de Copenhague a fait une découverte surprenante. Ils ont effectué le test du Carbone 14 dans le cristallin de l’oeil à 28 femelles de requin du Groenland, et ils ont découvert que ils avaient entre 335 et 392 ans. Leur espérance de vie peut atteindre 512 ans.

Les requins que vous pouvez voir sur les photos sont nés quand Miguel de Cervantes vivait encore, ou lorsque les pirates des Caraïbes attaquèrent les navires espagnols de la Route des Indes, dans les mers plus au sud.

Les requin du Groenland, aussi appelé requin boréalC’est l’une des plus grandes espèces de requins, atteignant 7 mètres. Il réside dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord et de l’Arctique, à une profondeur de 2 000 mètres.

Il a une particularité étonnante : il vit en symbiose avec un parasite qui se nourrit de la cornée de votre œil, c’est pourquoi il est presque aveugle. En échange de la perte de vue, qui n’en a pas besoin non plus car à de grandes profondeurs il n’y a pas de lumière, le parasite, semblable en apparence à un ver de terre, Brille dans l’obscurité. Ainsi, il attire les proies vers le requin, pour qu’il les attrape.

Comment les scientifiques expliquent ll’incroyable longévité du requin du Groenland? Le fait que les animaux les plus anciens, comme la baleine boréale ou la palourde islandaise vivent presque au pôle Nord, en eaux très froides, nous donne le premier indice.

Le surnom du requin du Groenland, qu’ils appellent requin endormi, nous en donne un autre.

L’eau glacée où ils vivent ralentit le métabolisme et l’activité cellulaire. Pour eux, c’est comme si le temps ralentissait. Votre métabolisme est si lent que ils peuvent passer des jours sans bouger (d’où le requin endormi). Ils ne poussent que d’un centimètre par an, et Ils n’atteignent la maturité sexuelle qu’à l’âge de 150 ans.

Ils mènent une vie monotone et ennuyeuse, car ils sont presque aveugles, vivent dans le noir et ne bougent pratiquement que pour se nourrir ou s’accoupler. Mais ils peuvent se vanter d’être les plus anciens animaux connus.

