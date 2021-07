Ce réservoir à boutons à 18 $ a plus de 11 000 avis sur Amazon 5 étoiles et c’est une somme

Juste au cas où vous auriez besoin d’un peu plus de conviction avant de cliquer sur « Ajouter au panier », voyez ce que les autres acheteurs Amazon raffolent :

“J’adore ce haut ! J’ai reçu une tonne de compliments et il me va parfaitement et la qualité était meilleure que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré un client.

Un autre critique a déclaré: “Je suis impressionné! Ce haut est très bien fait, le tissu est agréable et fluide mais pas transparent. Les bretelles sont réglables, ce qui est génial car j’ai besoin de les resserrer un peu.”

“Je suis obsédé par ces chemises. Je l’ai en orange et noir jusqu’à présent et je vais commander plus de couleurs. Elles sont si belles et la qualité est excellente. C’est un matériau satiné et peut être porté chic ou décontracté Je suis amoureux des boutons, ça fait toute la chemise », a écrit un acheteur d’Amazon.

Une autre personne a déclaré : « Le tissu est confortable et a un excellent drapé, ni trop léger ni trop lourd, et il est respirant. J’adore la coupe. J’ai un torse long et il tombe très bien juste en dessous de mon articulation de la hanche. mignon soit rentré ou lâche. L’encolure n’est pas trop basse, mais suffisamment basse pour être intéressante (et les bretelles spaghetti sont réglables, donc l’encolure ne devrait être un problème pour personne). “