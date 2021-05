Ce résultat arrive au moment idéal pour Ricciardo

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a déclaré qu’une sixième place au Grand Prix d’Espagne était le «moment parfait» pour Daniel Ricciardo.

Depuis son arrivée chez McLaren en provenance de Renault pendant la saison morte, l’Australien a eu du mal à suivre l’impressionnant Lando Norris, battu par le jeune Britannique en assiette de course lors des trois premières épreuves de l’année.

Comme avec beaucoup d’autres pilotes qui ont changé d’équipes, des questions ont été posées sur la période d’adaptation que traversait Ricciardo, mais il a riposté avec style sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

Qualifié septième, deux places devant son coéquipier Norris, Ricciardo a réalisé une course très solide pour décrocher la 6e place devant Carlos Sainz, après avoir couru devant Sergio Perez pendant de longues périodes.

Réagissant au début d’année de Ricciardo, Brawn a déclaré que s’il avait été «déçu» du nouveau pilote McLaren avant ce week-end, dimanche en Espagne «était un pas dans la bonne direction».

“Il est juste de dire que nous avons été déçus des performances de Daniel cette année, mais dimanche a été un pas dans la bonne direction et je pense qu’il se sentira maintenant beaucoup plus positif”, a écrit Brawn dans sa chronique habituelle sur Formula1.com. . «McLaren est à quelques places de là où ils aimeraient être basés sur leur vitesse en Espagne, mais pour Daniel, ce sera un rappel de confiance à coup sûr.

«Il va généralement bien à Monaco aussi, donc ce résultat arrive au bon moment et pourrait être le début d’une amélioration constante.

«Le défi auquel un pilote est confronté lorsqu’il change d’équipe ne doit pas être sous-estimé. Je pense que certains conducteurs sont plus aptes à y faire face que d’autres. Historiquement, certains pilotes sont entrés dans des équipes et ils savent exactement ce qu’ils veulent et comment l’articuler.

«Cela dépend entièrement de la personnalité de ce pilote. Il y a tellement de nuances dans la relation entre un ingénieur et un conducteur. Un ingénieur peut mettre un certain temps à comprendre l’ampleur d’une plainte ou d’une demande. Il est vital de bien établir cette relation – et il est naturel que cela puisse prendre un certain temps.

«Cela n’aide pas cela pour le moment, il est difficile de passer du temps à l’usine à cause de Covid, donc cela peut prendre un peu plus de temps aux pilotes pour s’installer et c’est peut-être ce qui se passe maintenant», a ajouté Brawn.

«Je pense que Daniel commence à comprendre comment travailler avec l’équipe et l’équipe comprend comment travailler avec Daniel – et plus vite cette relation continue de s’améliorer, plus vite les résultats viendront.»