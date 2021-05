Ce résultat est dû à une grande prise de décision sur le mur des stands

Sebastian Vettel était clairement ravi de marquer ses premiers points depuis son arrivée chez Aston Martin et a félicité l’équipe pour son travail stratégique lors du Grand Prix de Monaco.

Vettel a impressionné tout le week-end, se qualifiant huitième dans une séance très compétitive, avant d’exécuter parfaitement la stratégie de l’équipe pour revenir en P5 le jour de la course.

L’Allemand a eu un début de vie difficile en vert, mais ressemblait plus à son ancien moi alors qu’il courait plus longtemps dans le relais d’ouverture pour devancer Pierre Gasly et Lewis Hamilton via l’overcut.

Avec Lance Stroll terminant huitième, c’était le meilleur week-end de la saison pour Aston Martin à ce jour et Vettel a expliqué qu’ils “ont relevé le défi” à Monaco.

«Je suis content de ma cinquième place aujourd’hui et c’est formidable pour l’équipe d’avoir les deux voitures à l’intérieur des points», a-t-il déclaré. «Ce résultat est dû à une excellente prise de décision sur le mur des stands et à un bon rythme dans la voiture quand cela importait.

«Je savais que les deux tours avant mon arrêt aux stands seraient cruciaux pour notre course, et j’ai pu faire de bons chronos sur des pneus qui dépassaient leurs meilleurs, et cela a fait la différence [gaining two places by the overcut]. C’était très serré quand je suis sorti de la voie des stands car je savais que Gasly était très proche.

«Ce n’est pas facile de monter roue à roue sur la colline jusqu’à Casino Square, mais nous avons gagné la course de dragsters, et il a dû reculer. Les circuits urbains peuvent toujours créer l’inattendu, et nous avons relevé le défi aujourd’hui.