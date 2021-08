Ce retraité de 65 ans vient d’emménager dans un appartement à 420 $ par mois au Mexique au bord de la plage

En 2006, j’ai fait mes valises et j’ai déménagé de Santa Cruz, en Californie, à Mazatlán, au Mexique pour démarrer ma propre entreprise (et éventuellement prendre ma retraite).

Depuis 15 ans que je suis ici, j’ai déménagé plusieurs fois pour différentes raisons : deux fois plus d’immeubles vendus, trop d’entretien, ou quelque chose de mieux est arrivé.

Plus tôt cette année, j’ai déménagé dans un appartement de deux chambres de 1 100 pieds carrés avec des plafonds de 10 pieds, à quelques minutes de l’une de mes plages préférées. Le loyer est de 420 $ par mois, sans compter les services publics.

Voici à quoi ressemblait le processus de recherche d’un appartement et pourquoi c’est l’un de mes endroits préférés où j’ai vécu :

Trouver une location à Mazatlán, Mexique

Il est difficile de trouver une location ici. Près de la côte, où tout le monde veut vivre, il y a une demande accrue de locations de vacances, dont le propriétaire gagne plus d’argent (plus rapidement) que s’il le louait en bail d’un an.

Un ancien propriétaire, par exemple, loue maintenant mon ancien appartement d’une chambre pour un week-end de trois jours pour 200 $ – le même prix que je payais mensuellement.

Demander à des amis et des locaux est un bon moyen de trouver quelque chose. J’ai également regardé sur Facebook Marketplace et Craigslist, mais je n’ai rien trouvé dans le domaine que je voulais qui soit dans mon budget.

Puis, une bonne amie m’a dit qu’un appartement dans son immeuble allait être disponible, et dès que nous avons jeté un coup d’œil par les fenêtres, j’ai été intrigué.

La digue près de mon appartement offre une vue magnifique sur le coucher de soleil !

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

Premières impressions

Quand je suis entré pour la première fois dans l’appartement, ce fut le coup de foudre – malgré le désordre et les rénovations majeures en cours.

Les fenêtres à volets en bois et les portes intérieures à l’ancienne avaient été envoyées pour être décapées, réparées et peintes; le beau carrelage ancien était sale et couvert de débris de construction; la cuisine était une coquille vide. Pourtant, je pouvais voir les ossements de l’endroit et je savais que c’était un joyau.

Mon chat Luna adore dormir dans son “catio” à l’arrière.

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

C’était dans mon budget et avait tout ce que je cherchais : un emplacement parfait, de jolis détails architecturaux et deux espaces extérieurs. J’ai réalisé à quel point c’était beaucoup, et bien qu’il n’allait pas être prêt avant un mois ou plus, j’ai immédiatement fait un dépôt pour le garantir.

Emplacement, emplacement, emplacement

Les agents immobiliers adorent dire qu’une propriété est “à quelques pas de la plage”, mais je suis en fait: 124, pour être exact (environ un demi-pâté de maisons de ma porte d’entrée au sable).

Avec les trois îles de Mazatlán juste au large, une session de surf au coucher du soleil est doublement merveilleuse.

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

Je peux aussi marcher jusqu’à une pléthore de cafés, de boutiques et de restaurants. Et mon appartement est au premier étage, il est donc facile d’entrer et de sortir mon vélo ou ma planche de surf.

J’aime qu’un ami habite de l’autre côté du couloir et qu’un autre habite de l’autre côté de la rue. C’est si facile d’avoir un Happy Hour au coucher du soleil ou un café du matin ensemble sur mon balcon, ce que nous faisons assez souvent !

Loyer et frais supplémentaires

J’ai 65 ans, retraité et vivant de ma sécurité sociale. Je reçois également des revenus de mes ventes de livres et un peu d’écriture indépendante.

Bien que le loyer de 420 $ par mois soit le double de ce que j’avais déjà payé à Mazatlán, c’était dans mon budget. J’aime garder mes dépenses de base aussi basses que possible, tout en étant à l’aise.

Mon bureau est en cours de construction—bientôt, un vrai bureau et une meilleure chaise ! La porte mène au balcon avant avec vue sur l’océan.

Lucas Mullikin pour CNBC Make It

À Mazatlán, je suis capable de le faire. L’eau coûte un montant fixe de 4,50 $ par mois. L’électricité est la plus élevée à cette période de l’année en raison de la climatisation; le mien oscille autour de 25 $, mais c’est généralement la moitié. J’utilise du propane pour cuisiner; un réservoir coûte 30 $ et me dure environ six mois.

J’ai payé pour ajouter quelques touches personnelles à l’appartement :

Peindre un mur de la même couleur ocre dorée que le carrelage du sol : 15 $ Bibliothèques faites à la main pour le bureau : 225 $. J’ai fait fabriquer des armoires par un menuisier local : 350 $ (coût partagé avec le propriétaire)

Visite de l’appartement : intérieur et extérieur

De la porte d’entrée, vous entrez dans un grand salon et salle à manger qui se prolonge jusqu’à la cuisine et ma chambre.

Mon salon est spacieux et joli, avec une merveilleuse lumière naturelle et des plafonds de 10 pieds.

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

Les deux chambres sont séparées par une spacieuse salle de bain “Jack and Jill”. L’un est un bureau et une chambre d’amis qui donne sur un balcon rempli de plantes et sa vue sur l’océan. Ma chambre a de grandes fenêtres d’angle donnant sur une cour arrière.

Les hauts plafonds, les murs blancs et les sols carrelés peuvent donner l’impression que les pièces sont un peu froides, j’utilise donc beaucoup de fibres naturelles, d’osier et de jute pour ajouter de la texture et absorber le son. J’ai aussi beaucoup de plantes, qui ajoutent de la couleur et prospèrent grâce à toute la lumière naturelle.

La salle de bain “Jack & Jill” est lumineuse et jolie.

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

Il y a une cuisine américaine qui mène à ce qui était autrefois une chambre de bonne avec une salle d’eau. Le réfrigérateur est là, ainsi que la machine à laver et mes planches de surf.

La cour arrière a beaucoup de potentiel! Je peux voir des jardinières pleines d’herbes, de légumes et de fleurs. En ce moment, je l’utilise juste pour suspendre le linge. (Pourquoi utiliser une sécheuse électrique quand le soleil peut faire le travail ?)

Quelqu’un a dit Happy Hour ? Mon balcon est l’endroit idéal pour se retrouver avec mon ami Ray.

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

Un espace spécial qui se sent déjà comme à la maison

Mon style de décoration est assez éclectique. J’aime certains arts populaires mexicains traditionnels et de nombreuses pièces spéciales sont dispersées dans mon appartement.

Mais j’ai aussi un canapé de style contemporain, un ensemble de salle à manger de ferme peint à la craie et quelques antiquités emblématiques de la région. L’un de mes préférés est ma tête de lit, un ensemble de trois volets en cèdre sculpté provenant de l’un des plus anciens hôtels de la ville, le Belmar.

Ma chambre est une oasis confortable et paisible dans le coin arrière de l’appartement. La tête de lit est composée de volets centenaires provenant de l’un des plus anciens hôtels de Mazatlán.

Photo : Lucas Mullikin pour CNBC Make It

J’essaie de mélanger et assortir les styles de manière à mettre en valeur la beauté de chacun et d’une manière ou d’une autre, cela semble fonctionner. J’aime avoir une idée de l’ambiance de l’espace et décorer en conséquence.

Mon bail est d’un an, et à moins que ma vie ne change radicalement d’une manière ou d’une autre, j’ai l’intention de le renouveler. J’ai hâte que mes petits-enfants visitent – il y a assez de place pour tout le monde, et ils adoreront marcher jusqu’à la plage !

Janet Blaser est une écrivaine qui vit à Mazatlán, au Mexique depuis 2006. Ancienne journaliste en Californie, son travail se concentre désormais sur la vie des expatriés. Le premier livre de Janet, “Why We Left: An Anthology of American Women Expats” est un best-seller d’Amazon. Suivez Janet sur Instagram et Facebook.

