Ce rétroviseur a la caméra arrière recommandée par la DGT et est en vente sur Amazon | Moteur

La mise en œuvre de fonctionnalités technologiques avancées dans votre vieille voiture est aussi simple que l’installation d’un nouveau rétroviseur. Ce rétroviseur en vente comprend une caméra arrière et une caméra de tableau de bord et est en vente sur Amazon.

Si votre voiture a quelques années, vous ne devez pas renoncer aux avantages offerts par la technologie actuelle. Sur le marché, vous pouvez trouver de nombreux accessoires pour bénéficier de certaines des fonctions intégrées aux véhicules modernes, et le rétroviseur intelligent en fait partie.

Ce miroir de la marque ThiEYE est un bon exemple de ce type d’accessoire. Il a une dashcam avant et une caméra de stationnement arrière, et en ce moment il est en vente sur Amazon pour 88,19 euros.

La remise n’est pas appliquée directement sur le produit. Pour bénéficier de la réduction, appuyez sur la case Appliquer un coupon de 10 % et puis vous verrez que le prix passe des 97,99 euros qu’il coûte sans promotion à 88,19 euros.

Rétroviseur avec la caméra arrière recommandé par la DGT pour 88€

La DGT recommande l’utilisation de caméras arrière comme aide technologique pour manœuvrer en marche arrière, car permettent de détecter les éléments qui sont dans un angle mort dans les rétroviseurs et facilitent la tâche de garer la voiture. À partir de l’année prochaine, il sera obligatoire pour toutes les nouvelles voitures de le porter.

Le rétroviseur ThiEYE qui est en vente est un rétroviseur intérieur qui vous offre des fonctions très intéressantes, dont la caméra de recul avec guidage au stationnement.

Le pack se compose d’un écran tactile IPS HD haute sensibilité de 10 pouces, de la caméra frontale qui fait office de dashcam, de la caméra arrière et d’une carte SD de 32 Go pour sauvegarder les enregistrements.

La caméra frontale offre un angle de 170º et prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD 1080p à 30 images par seconde.. Il est capable de capturer clairement les plaques d’immatriculation et les panneaux de signalisation, il est donc très utile d’examiner les accidents possibles et de vérifier quel conducteur est responsable.

La caméra arrière offre également un angle de 170º et s’installe facilement dans la voiture. Il est étanche et présente des images claires et stables avec une résolution de 720p, même la nuit ou les jours de pluie. De plus, grâce aux lignes de guidage de stationnement, vous pourrez garer votre véhicule plus facilement.

Les images de la caméra sont affichées sur l’écran tactile du rétroviseur central, avec la possibilité de les visualiser en même temps et d’enregistrer les images que les deux collectent.

Le conducteur peut effectuer tous les réglages nécessaires via la section de configuration du panneau. L’interface est simple et intuitive, la configuration ne sera donc pas un problème.

