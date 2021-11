Ce rétroviseur intelligent avec caméra arrière vous aidera à conduire en toute sécurité, et même la DGT vous le recommandera | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce rétroviseur avec écran vous permet de voir ce qui se passe devant et derrière votre voiture, parfait pour avoir une meilleure vue d’ensemble et enregistrer vos trajets.

Il y a de plus en plus d’appareils photo dans le monde, mais pas seulement dans nos poches avec les smartphones, mais aussi dans d’autres éléments que nous ne réalisions peut-être pas jusqu’à il y a quelques années. Mais ce sont les voitures qui ajoutent le plus de caméras, notamment les électriques et celles qui ont une conduite autonome.

Si vous avez une voiture qui n’a pas de caméra, ce qui sera sûrement la chose la plus normale, mais que vous souhaitez en ajouter une, il existe des solutions très simples et bon marché pour le faire. Comme c’est le cas avec ce rétroviseur Wolfbox qui n’est pas seulement un rétroviseur, il a un écran et deux caméras et que vous pouvez acheter pour 139 euros.

Rétroviseur avec écran pour voiture avec caméra arrière pour la marche arrière et caméra avant pour enregistrer pendant la conduite.

Ce rétroviseur a une fonction miroir traditionnelle, mais il comprend également un écran de 12 pouces de long derrière la vitre qui permet de voir deux sources vidéo, celle des deux caméras pouvant être intégrées.

Il est déjà livré avec une caméra de recul, une avant capable d’enregistrer des vidéos haute définition et cela pointe toujours vers enregistrer en conduisant. De cette façon, vous pouvez faire des vidéos personnelles de vos visites ou avoir des preuves d’accidents possibles.

En plus de la caméra avant, ce rétroviseur intelligent dispose d’une caméra arrière qui est installée à l’arrière et vous montre tout ce que vous avez dans les angles morts en marche arrière.

L’écran dispose de lignes de stationnement réglables lorsque vous allumez la caméra de recul (affichée automatiquement en marche arrière) afin que vous connaissiez la direction et les distances des objets et des obstacles.

Il a Fonction GPS et capteur de mouvement qui enregistreront avant et après une collision. Tout est stocké sur une carte microSD de 32 Go, bien que vous puissiez en utiliser une jusqu’à 128 Go.

Les caméras dans les voitures sont de plus en plus courantes et c’est quelque chose que même la DGT applaudit.

Ce rétroviseur avec écran et caméras Wolfbox vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 139 euros avec Livraison gratuite.

