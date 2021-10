Ce réveil Xiaomi est l’un de ses appareils les plus curieux et il est aussi bon marché : il coûte moins de 30 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous savons tous que Xiaomi est une entreprise capable de lancer l’un des meilleurs téléphones mobiles du marché, mais aussi spécialisée dans d’autres éléments technologiques plus divers tels que les serrures de porte, les appareils électriques ou les réveils, mais des plus intelligents.

Et est-ce que si vous vous ennuyez que le réveil de votre vie continue de vous réveiller demain après matin avec son bip ennuyeux et avec ses fonctions limitées, vous devriez peut-être acheter un Réveil intelligent Xiaomi cela vous fera non seulement vous réveiller de meilleure humeur, mais il possède également de nombreuses autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser pendant le reste de la journée.

Et maintenant, vous pouvez acheter l’horloge intelligente Xiaomi Mi pour seulement 29,94 euros sur Aliexpress Plaza, avec expédition depuis l’Espagne et que vous pourrez recevoir dans les prochains jours.

Cette enceinte intelligente avec écran utilise Google Assistant et vous permet de définir des alarmes, de recevoir des rappels ou de jouer de la musique, en plus d’autres fonctions de l’assistant virtuel Google.

Ce réveil Xiaomi Mi Smart Clock à 29,94 euros est accompagné d’un bonus de prix pour les nouveaux comptes, et il vous réveille non seulement, mais peut également être associé à d’autres appareils domestiques intelligents.

Cependant, ce réveil peut servir de centre de contrôle pour d’autres appareils de l’Internet des Objets comme un purificateur ou encore une ampoule, grâce à ses commandes de l’assistant Google.

Et c’est qu’il est compatible avec l’Assistant Google, avec lequel nous pouvons profiter des centaines de commandes existantes pour obtenir de l’aide en mode mains libres, ou même effectuer des actions dans nos applications ou appareils préférés qui sont couplés.

Comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons personnaliser l’écran de ce réveil Xiaomi choisir parmi 10 modèles de sphères pour que nous puissions le personnaliser à notre guise, et pour qu’il semble que chaque jour un nouveau réveil nous réveille.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.