Ce robot à intelligence artificielle de Microsoft est dédié à ramasser les mégots dans le sable de la plage | La technologie

Grâce à l’intelligence artificielle de Microsoft et à un robot particulier, nos plages seront beaucoup plus propres à l’avenir.

L’un des endroits que vous visiterez sûrement cet été seront les plages, au sable très fin, avec une très bonne ambiance et, espérons-le, sans mégots de cigarettes. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que vous allez à la plage et vous vous êtes plaint de trouver des déchets dans le sable comme ces mégots de cigarettes si difficiles à recycler.

Heureusement, la technologie est là pour nous aider. Chaque année, plus de 4,5 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans différents lieux naturels tels que les plages, et c’est pourquoi un couple d’ingénieurs néerlandais, Martijn Lukaart et Edwin Bos Ils ont conçu un robot pour ramasser tous ces mégots et ainsi nettoyer toutes nos plages.

Selon CNET, le robot s’appelle Bot de plage et utilise une technologie d’intelligence artificielle de Microsoft. Ce que fait ce robot, c’est d’identifier les débris de plage, en particulier les mégots de cigarettes, qu’il peut collecter et placer dans un conteneur intérieur qui peut ensuite être jeté par un être humain.

TechTics est l’entreprise qui est derrière le robot, et en ce moment elle collecte des centaines et des centaines de photographies envoyées par la communauté des utilisateurs, pour continuer à former l’intelligence artificielle de son robot, qui aurait besoin d’au moins 2000 de ces images envoyées pour fonctionner pleinement .

Toutes ces images seraient traitées par le système Trove IA de Microsoft pour l’apprentissage automatique. Grâce à cela, le robot peut identifier les mégots de cigarettes dans la nature, notamment dans le sable des plages, puis les placer dans le conteneur intérieur.

L’équipe d’ingénierie travaille également sur quelques petits robots capables de pré-rechercher ces mégots de cigarettes, puis communiquer avec le gros robot pour qu’il aille les récupérer.