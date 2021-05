Ce robot agriculteur peut récolter des pommes à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer | La technologie

Ce robot agriculteur peut cueillir des centaines de pommes par jour avec une extrême précision.

Les robots ont également atteint nos champs et les agriculteurs parient déjà sur cette technologie, non seulement pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre humaine, mais aussi pour obtenir de meilleurs résultats.

En fait, grâce aux robots, nous avons un meilleur contrôle des mauvaises herbes, lors du semis, de la récolte, du suivi environnemental et même de l’analyse du sol, et maintenant nous avons un nouveau robot agriculteur capable de cueillir des pommes à pleine vitesse.

Ce robot fermier a été fabriqué par des ingénieurs de la Département de génie mécanique et aérospatial de l’Université Monash en Australie, et a le potentiel de devenir la meilleure option pour ce type de travail compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre.

Ce robot peut identifier, cueillir et déposer des pommes en seulement sept secondes grâce à sa pince et à une combinaison de caméras et d’algorithmes d’apprentissage automatique pour scanner les arbres fruitiers et détecter les fruits.

Cependant, votre système de vision peut identifier plus de 90% de toutes les pommes visibles par la caméra à une distance d’environ 1,2 m. Cependant, la bonne chose à propos de ce système est qu’il peut fonctionner dans n’importe quel type d’éclairage et de conditions météorologiques, y compris la forte lumière du soleil et la pluie, et il est capable de prendre moins de 200 ms pour traiter l’image d’une pomme.

«Le robot saisit les pommes avec une pince spécialement conçue, actionnée pneumatiquement avec quatre doigts actionnés indépendamment et un système d’aspiration qui saisit et enlève efficacement les pommes tout en minimisant les dommages aux fruits et aux arbres», note le Dr. Chao chen, l’un des responsables du projet.

Lors de ses premiers tests, ce robot cueilleur de pommes a pu récolter plus de 85% de toutes les pommes réalisables dans la canopée. Seulement 6% des pommes récoltées ont été endommagées en raison de l’extraction de la tige. Même avec le robot limité à seulement la moitié de sa vitesse maximale, le taux de récolte moyen était de 12,6 secondes par pomme.

Dans tous les cas, le temps de récolte des pommes peut être réduit à sept secondes pour chacun. Bien qu’il soit plus lent qu’un travailleur humain, il peut réduire le coût du travail et fonctionner 24 heures sur 24.