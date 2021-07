Ce robot aspirateur à 317 euros laissera votre maison propre en quelques minutes, et il récure aussi | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce aux différents aspirateurs robots que nous avons sur le marché, nous pouvons garder notre maison beaucoup plus propre tout en nous laissant plus de temps libre afin que nous puissions la consacrer à d’autres tâches ou divertissements, et si vous recherchez le meilleur en matière de nettoyage, vous êtes intéressé par un aspirateur robot hybride qui a également la capacité de frotter, et nous en avons trouvé un qui est parfait pour vous.

Il y a beaucoup d’offre liée aux aspirateurs multifonctions sur le marché qui peuvent aussi frotter et pas seulement aspirer, et ceux de la marque Roborock Ils sont parmi les plus connus et ont trouvé une niche sur ce marché concurrentiel, notamment grâce à leurs bons prix.

Et c’est pourquoi l’offre d’achat du Roborock S5 Max à seulement 317,21 € sur Amazon est la meilleure que vous puissiez trouver, un appareil avec plus de 26 € de réduction et qui le laisse pratiquement abordable pour la plupart des poches.

Cet aspirateur robot Roborock S5 Max à 317,21 € en vente se vend presque toujours en raison de sa popularité, et bien qu’il soit actuellement dit qu’il sera disponible le 28 juillet, si vous effectuez l’achat non seulement vous l’assurez, mais que vous l’avez probablement déjà avant.

Cet aspirateur robot, comme nous l’avons souligné dans notre analyse, a une grande puissance à faible bruit, et en plus d’aspirer très bien, il frotte également de manière incroyable.

En ce qui concerne la le mode aspiration offre une puissance de 2000 Pa que vous pouvez régler via l’application dédiée. De cette façon, vous pouvez adapter le robot aspirateur au type de sol, en optant pour chacun de ses quatre niveaux de puissance, allant du maximum au silencieux.

En ce qui concerne votre mode de brossage intègre un réservoir d’eau de 460 ml capacité pouvant effectuer jusqu’à deux nettoyages de notre maison si vous avez une maison moyenne.

C’est sans aucun doute l’un de ces robots hybrides qui aspirent et nettoient les moins chers du marché et surtout avec un très bon score d’utilisateur, donc au final vous feriez un achat vente d’un appareil que vous allez acheter l’amour en raison de ses fonctions. .

