Ce robot aspirateur à seulement 300 euros vide votre caution automatiquement | La technologie

L’un des aspirateurs robots les plus innovants de Cecotec surprend par son prix, qui vient de baisser de près de moitié en ajoutant gratuitement l’un des gadgets les plus utiles du secteur.

Beaucoup de gens ont déjà expérimenté le confort d’avoir un aspirateur robot à la maison, et c’est que ces appareils ont des ventes massives depuis de nombreuses années, donc pour certaines personnes le moment est venu de changer le leur pour un qui améliore les performances, et il y a à des prix assez compétitifs.

Un exemple en est le nouveau modèle que Cecotec a récemment mis en vente, le Conga 2290 Ultra Home, un aspirateur robot qui en plus d’aspirer les gommages, mais surtout il se distingue parce que comprend dans son prix une base de recharge avec réservoir à vidange automatique, et pour seulement 299 euros sur Amazon et dans sa boutique officielle.

Ce robot aspirateur comprend une base de chargement et de vidange automatique, ce qui permet de le programmer et d’oublier le nettoyage de son réservoir. De plus, il est assez puissant et a une bonne batterie.

Dans les deux magasins, la livraison est totalement gratuite et rapide depuis l’Espagne, ils se font donc concurrence sur un pied d’égalité.

C’est une sacrée aubaine qui permet d’oublier le nettoyage quotidien de son robot aspirateur, l’une des tâches les plus ingrate de ces appareils. Vous n’avez qu’à activer le nettoyage, soit via l’application, un bouton physique ou avec des commandes vocales, et laisser le robot faire son travail.

Une fois qu’il a fini d’aspirer toute votre maison et qu’il retourne à sa base de charge, il déposera automatiquement tout ce qui a été aspiré dans la base, étant complètement prêt à nettoyer à nouveau si nécessaire.

Il a une puissance assez remarquable, de 2 100 Pa, donc peut nettoyer tous les types de sols sans problème, même les tapis et les moquettes et les poils d’animaux, l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes achètent un aspirateur robot.

Les aspirateurs robots ont évolué. Désormais, en plus de balayer et d’aspirer les sols, ils frottent également. Nous avons sélectionné les meilleurs robots tout-en-un : ils balaient, aspirent, nettoient les sols et les polissent. Si vous cherchez un modèle, voici les meilleurs.

Il cartographie automatiquement la maison pour optimiser au maximum le temps de nettoyage et choisir l’itinéraire le plus court, pouvant diviser la carte virtuelle en différentes pièces, au cas où à tout moment vous voudriez que votre Conga n’aspire qu’une seule d’entre elles.

Si vous vivez dans une maison à plusieurs étages, ne vous inquiétez pas car elle prend en charge deux cartes différentes et possède un mur virtuel, une protection qui l’empêche d’être jetée dans les escaliers.

Le mode récurage nécessite de remplir son réservoir d’eau et également d’utiliser la vadrouille humide incluse dans le pack, commune à tous les aspirateurs robots qui récurent également.

