Ce robot aspirateur balaie, aspire, vadrouille et frotte pour seulement 129 € | La technologie

Si vous avez besoin d’un coup de main pour nettoyer la maison et que vous souhaitez bénéficier des avantages d’un robot aspirateur, prenez note car cette offre vous intéresse. Ce modèle balaie, aspire, vadrouilles et vadrouilles, et est en vente pour seulement 129 euros.

L’aspirateur robot est déjà devenu un appareil incontournable dans nos maisons. Il fournit une aide précieuse pour garder les sols propres sans aucun effort, et pour cette raison, de plus en plus de gens veulent l’avoir chez eux.

Heureusement, aujourd’hui, vous n’avez pas à payer beaucoup d’argent pour avoir un modèle avec des fonctionnalités intéressantes. Un exemple est ce modèle IKOHS pour le balayage, l’aspirateur, le nettoyage et la vadrouille est en vente maintenant pour seulement 129,96 euros.

Nous parlons de IKOHS Netbot S12, un robot aspirateur basique qui vous offre les fonctions essentielles pour garder confortablement vos sols propres. Il se situe par exemple au même niveau que le Conga 990 Vital, le robot aspirateur le plus simple de Cecotec, qui coûte également 129 euros.

Aspirateur robot qui balaie, aspire, vadrouille et frotte. Il a une puissance d’aspiration de 1 200 Pa et convient à tous les types de sols et de moquettes fines. Il dispose d’un système de navigation intelligent et peut être contrôlé et programmé avec sa télécommande.

Pour moins de 130 euros, le Netbot S12 vous offre les fonctionnalités nécessaires pour que vos sols soient toujours lumineux. Il a une puissance d’aspiration jusqu’à 1.200 Pa, il convient à tous types de surfaces et moquettes fines, et effectue plusieurs passages au même endroit pour assurer un nettoyage efficace. Équiper un filtre HEPA pour retenir la poussière et les allergènes, il est donc indiqué pour les personnes allergiques.

Cet aspirateur robot d’IKOHS a quatre modes de nettoyage afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins à tout moment. Grâce à sa télécommande, vous pouvez le programmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La technologie Netbot S12 vous permet de savoir où vous vous trouvez à tout moment. Il dispose de capteurs gyroscopiques pour éviter les collisions et les chutes, et il est capable de nettoyer tous les espaces de votre maison de manière entièrement automatisée.

Concernant l’autonomie, sa batterie de 2000 mAh est capable de nettoyer jusqu’à 100 minutes avec une seule charge. Lorsqu’il est à court d’énergie, il retourne seul à sa base pour se recharger.

