Ce robot aspirateur Roomba i3552 se vide automatiquement et coûte désormais 320€ de moins sur Amazon | La technologie

Le robot aspirateur le plus avancé d’IRobot peut nettoyer automatiquement l’intérieur après chaque passage dans votre maison.

Il existe de nombreux aspirateurs robots parmi lesquels vous pouvez choisir dès maintenant. Il en existe de très bon marché qui dépassent à peine les 100 euros, jusqu’à des milliers d’euros. Tout dépend de la technologie qu’ils intègrent, de l’autonomie et d’autres éléments comme la marque. Mais en ce moment ça iRobot Roomba i3552 Cela peut être l’une des meilleures affaires de la journée.

Ce Roomba i3552 est un aspirateur robot qui en plus de pouvoir nettoyer votre maison quand vous le souhaitez, il se nettoie également automatiquement à l’intérieur.

En ce moment, vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 379 euros, pas mal étant donné que ça coûte 699 euros.

Aspirateur robot intelligent avec technologie Dirt Detect, connexion WiFi, programmable via application mobile et compatible avec Alexa. Sa base vide le réservoir à saletés automatiquement pour un entretien minimal.

C’est vrai, la remise est de près de 50% et vous économiserez 320 euros qui resteront dans votre poche. Comparé au prix d’autres aspirateurs robots de la même gamme, c’est peut-être le meilleur prix qui sera atteint dans ce même modèle.

La magie du Roomba i3552 est qu’il a une base qui en plus de recharger sa batterie possède un deuxième réservoir plus grand qui aspire l’intérieur du robot. De cette façon, vous n’aurez pas à le nettoyer après chaque passage.

Le robot apprend de vos routines et se programme automatiquement pour ne pas déranger, par exemple lorsque vous n’êtes pas à la maison pour travailler. La batterie dure environ 90 minutes et lorsqu’elle est faible, elle revient à la base et lorsqu’elle est à 100%, elle recommencera là où elle s’était arrêtée.

Oubliez le nettoyage de votre aspirateur robot à temps

La fonction de nettoyage intelligent des poubelles de cet iRobot Roomba i3552 est quelque chose que beaucoup de gens ont manqué à propos de ces robots. Bien qu’ils puissent prendre deux à trois jours à nettoyer avant de les remplir, pouvoir s’auto-nettoyer est très pratique.

La base de recharge est elle-même un aspirateur avec sac où se retrouve toute la saleté ramassée par le robot. De cette façon, vous n’aurez qu’à nettoyer ce deuxième réservoir toutes les quelques semaines, en tenant compte du fait que le robot travaille tous les jours.

De cette façon, si vous êtes allergique à la poussière, vous réduisez votre exposition à la poussière qu’elle dégage lors de son nettoyage.

Cette remise sur l’iRobot Roomba i3552 est très rare, c’est une remise de 320 euros qui s’applique automatiquement, sans avoir besoin de codes ou de promotions.

Le problème est que c’est une offre limitée et se termine dans quelques jours. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 379 euros sur Amazon avec la livraison gratuite.

