Ce robot de cuisine est en concurrence avec Lidl et Thermomix : il est vendu par Amazon et ne coûte que 299 euros | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Moulinex a baissé l’un de ses robots ménagers low cost chez Amazon, avec un prix révolutionnaire et avec peu à envier pour des fonctions à d’autres beaucoup plus chères.

C’est un grand robot culinaire de Moulinex qui est maintenant réduit de 21% grâce à l’offre Amazon et laisse son prix à 299 euros.

Il a de nombreuses possibilités pour faire des déjeuners et des dîners spectaculaires, avec peu d’effort et en gardant toute la saveur intacte.

Ce robot culinaire d’une capacité de 3,5 L comprend un cuiseur vapeur et un livre de recettes. Il dispose de 32 fonctions différentes et de 8 programmes de cuisson, quelque chose d’étonnant pour son petit prix.

Profiter de votre 32 fonctions différentes: couper, émincer, écraser, sauter, moudre, pulvériser, préparer la crème, liquéfier, réchauffer, fouetter, mélanger, cuire, cuire, peser, cuire à basse température, remuer, pétrir, cuire à la vapeur, fermenter, conserver, bouillir, confit, cuisine de précision, monte, émulsionne, poche, glace des côtelettes, braise, fond, fait des sorbets, fait du beurre et la fonction turbo.

Ont 5 programmes automatiques comme le mijotage, la crème, la pâte, la cuisson à la vapeur et les sauces. Il a également un fonction manuelle, avec lequel vous pouvez choisir la vitesse, la température et le temps de cuisson que vous préférez, ainsi que la vitesse Pulse.

C’est l’un des robots ménagers les plus compacts du marché actuel avec une puissance de 1 400 W en plus de vous permettre de cuisiner jusqu’à 4 personnes (capacité de 3,6 litres), inspirée de la 200 recettes qui comprend votre livre de recettes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

son balance de précision, intégré à l’extérieur du bol, est une aide précieuse pour réaliser des recettes au millimètre près.

Moulinex vous propose ses Service premium entretien exclusif à domicile pour les utilisateurs de Clickchef pendant 2 ans.

Il ne fait aucun doute qu’il mérite une place parmi les meilleures machines de cuisine pas chères du moment, et il y en a peu qui correspondent à son rapport qualité-prix, même s’il est de plus en plus difficile de bien faire les choses, nous vous recommandons donc de consulter notre guide pour finaliser l’achat.

Commentaires

Les 86 % des personnes qui ont acheté ce robot de cuisine ont reçu 4 ou 5 étoiles sur Amazon, ils ont donc été satisfaits.

“J’ai choisi ce robot, car j’ai vu qu’il avait des programmes automatiques. Avant j’avais un autre robot et ça me manquait vraiment de ne pas les avoir, car je ne sais pas cuisiner et je devais passer toute la journée à chercher sur Internet. Avec ce robot et ses programmes c’est Autre chose, il m’a facilité la vie et je peux lui déléguer de nombreuses recettes du début à la fin, avec juste quelques étapes dans chaque recette” confie un client d’Amazon.

“Je l’ai beaucoup aimé car il est très intuitif et facile à utiliser. Je pensais qu’avec tous les accessoires qu’il a, cela ne me clarifierait pas, mais c’est très facile. De plus, le livre de recettes qu’il contient est parfait pour ceux-là qui, comme moi, n’a-t-on pas beaucoup d’idées sur la cuisine », c’est ce que pense Calvas J. dans les évaluations d’Amazon.

Si vous avez un compte Amazon Prime, vous prendrez ce robot de cuisine avec la livraison gratuite et en très peu de temps vous l’aurez dans votre cuisine.

C’est une très bonne opportunité, d’économiser une bonne somme d’argent. Ne le laissez pas s’échapper.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.