Ce robot est capable d’arpenter n’importe quel terrain pour localiser des câbles ou des pompes souterrains | La technologie

Les ingénieurs parviennent à créer une technologie capable de détecter différents éléments enfouis à grande profondeur.

Bien que nous ayons connu une multitude de robots capables de passer sur n’importe quelle surface, même de surmonter les obstacles pour les tâches de sauvetage, la vérité est que la science a moins avancé en ce qui concerne robots souterrainsCeux capables de pénétrer dans le sol pour localiser des éléments tels que des câbles ou même des pompes.

Maintenant, les ingénieurs du MIT ont développé une sorte de robot capable de creuser à la surface et de détecter ce qui s’y trouve. Ce robot s’appelle Doigt de pelle, et a été conçu pour discerner la forme des objets qui sont enfouis dans des matériaux granulaires tels que le sable et les cailloux.

“L’idée est de faire un doigt qui a un bon sens du toucher et qui peut distinguer les différentes choses qu’il ressent. Ce serait utile si vous essayez de trouver et de désamorcer des bombes enterrées», déclare l’auteur de l’étude, Edward Adelson.

Cette nouvelle technologie s’appuie sur les progrès déjà réalisés dans technologie de capteur tactile appelée GelSight qui est capable de fournir des cartes 3D très détaillées d’objets en utilisant le toucher artificiel.

La technologie GelSight C’est un gel transparent recouvert d’une membrane réfléchissante et d’un ensemble de lumières LED. Les rayons des lumières LED sont déformés car le gel se déforme lorsqu’il entre en contact avec des objets. Cette lumière déformée est analysée par un algorithme d’apprentissage automatique qui discerne les formes appropriées de l’objet qui provoque une telle déformation sur le sol.

Pour cette nouvelle avancée, l’équipe du MIT modifié ce système original pour ressembler à un tuyau d’aspirateur sous une conception cylindrique mince capable de pénétrer le matériau granulaire.

Leurs créateurs prétendent qu’ils sont inoffensifs et que leur objectif principal est d’aider les humains, mais la science-fiction nous a fait nous méfier du concept de « robot ». Nous allons passer en revue les projets de robotique les plus effrayants actuellement en cours.

Bien qu’il existe d’autres méthodes pour une détection souterraine plus précise, ils pensent que leur nouveau développement pourrait être utilisé pour une plus grande précision.

Avec cette avancée, ce que les chercheurs entendent est d’équiper les robots d’une main robotique aussi efficace que celles d’un être humain et qu’il peut assumer des tâches délicates telles que la localisation de différents matériaux et objets sous le sol.

Alors que la première version du robot est plutôt destinée à rechercher des bombes ou des câbles enfouis dans des endroits dangereux, elle pourrait à terme contribuer à améliorer la technologie tactile artificielle.