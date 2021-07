Ce robot est capable de jouer des chansons sur un piano | La technologie

in

Ce robot pneumatique est capable de jouer Mary Had A Little Lamb sur un piano, et ça sonne pas mal du tout.

Le marché de niche des robots mous a encore un large champ d’amélioration, où ces robots sont capables d’interagir avec des objets jusque-là à la portée des seuls êtres humains et qu’ils ont aujourd’hui fait un pas en avant grâce à un système à mémoire. air.

L’invention a été créée par des chercheurs du Université de Californie à Riverside (UCR) qui ont su développer un système de mémoire pneumatique pour contrôler les robots spongieux. Jusqu’à présent, fabriquer un robot logiciel était assez coûteux car il nécessite du matériel électronique pour fonctionner.

Ainsi, des ingénieurs de l’Université de Californie à Riverside ont développé une puce RAM pneumatique capable de contrôler suffisamment bien un robot spongieux pour pouvoir jouer différentes notes de musique sur un piano.

Le réseau pneumatique utilise l’air qui alimente les doigts robotiques au lieu des transistors et de l’électricité. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le robot pneumatique peut jouer certaines notes de la chanson Mary avait un petit agneau, bien qu’un peu lent.

« Les vannes microfluidiques ont été conçues à l’origine pour contrôler le flux de liquides dans les puces microfluidiques, mais elles peuvent également contrôler le flux d’air. Les vannes restent scellées contre un différentiel de pression même lorsqu’elles sont déconnectées d’une conduite d’alimentation en air, créant des différentiels de pression piégés qui fonctionnent comme des mémoires et maintiennent les états des actionneurs d’un robot », révèle l’étude.

Dans sa configuration actuelle, le RAM pneumatique équivaut seulement à une puce mémoire 8 bits, et c’est donc très limité, mais au moins vous pouvez effectuer différentes actions comme les vues dans la vidéo. Les chercheurs ont encore beaucoup de travail sur cette percée, même s’ils pensent qu’ils pourraient finir par créer un robot autonome souple doté d’un processeur et d’une mémoire plus avancés.