Ce robot est capable de jouer du piano d’une manière incroyable

19/07/2021 à 09h30 CEST

Les robots “flexibles” ont toujours tendance à s’appuyer sur une électronique rigide pour fonctionner, mais une nouvelle invention pourrait réduire ce besoin de puces incapables de se plier suffisamment. Chercheurs de l’Université de Californie Ils ont développé une mémoire informatique pneumatique qu’ils ont utilisée pour aider un robot flexible à jouer du piano.

Au lieu des transistors et circuits électriques conventionnels, La mémoire “à air comprimé” repose sur des valves microfluidiques qui contrôlent le flux d’air. La pression atmosphérique à une vanne donnée représente un “0” binaire, tandis qu’un vide indique un “1”. La mémoire des chercheurs a un ensemble suffisamment complexe de ces tubes pour fonctionner comme une puce RAM 8 bits, pas exactement puissante, mais suffisamment bonne pour qu’une paire de mains de robot souple puisse jouer “Mary Had a Little Lamb” à un rythme lent mais régulier. rythme.

L’absence de pression positive le rend particulièrement sûr : pas de risque d’explosion de mémoire en cours d’utilisation. La technologie est loin d’être prête pour un usage quotidien. En plus des améliorations nécessaires en termes de complexité et de vitesse, un robot aurait besoin de versions flexibles de processeurs et d’autres composants pour éliminer complètement le besoin de composants électroniques rigides. Cependant, l’objectif est clair. La mémoire pneumatique pourrait au moins réduire le besoin de puces dans les robots flexibles et laisse présager un avenir robotique entièrement flexible qui ne devrait pas casser les composants en cas de crash.