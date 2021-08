Ce robot jardinier peut s’occuper de votre jardin 24h/24 et grâce à l’énergie solaire | La technologie

in

C’est le robot de jardin dont vous avez besoin pour prendre soin de tout votre jardin, et il peut fonctionner 24h/24.

Le jardinage est un loisir qui aide à combattre le stress, et aussi un passe-temps très fructueux puisqu’il nous permet non seulement d’avoir un endroit beau et naturel, mais aussi de planter une série de graines pour obtenir des fruits.

Mais malheureusement, le rythme de vie actuel rend très difficile pour une personne de se consacrer au jardinage de nombreuses heures par jour, car il ne s’agit pas seulement de planter, mais aussi d’arroser, de nettoyer et bien évidemment d’éliminer tous ces insectes indésirables et aussi les mauvaises herbes.

Heureusement, la société Robotique Sterling basée en Californie a créé le robot intelligent Sybille, une sorte de robot jardinier doté de capacités d’apprentissage automatique. Ce robot est capable de désherber, de semer des graines et de prendre soin de notre jardin automatiquement 24h/24. Pour cela utilise un réseau de neurones combiné à une vision réelle pour aider à cartographier notre jardin.

Ce robot est équipé de LiDAR et de deux caméras frontales qui créent de manière autonome des cartes internes de notre jardin, identifiant ainsi toutes sortes d’obstacles potentiels tels que de gros rochers ou des excréments d’animaux, et pouvant ainsi les éviter.

Par défaut, lorsque le robot atteint une zone du jardin où il n’y a pas de plantes, commencera à planter des graines tout seul et alors vous prendrez plus soin de cette zone.

Ce qui est génial avec Sybil, c’est qu’il peut différencier les mauvaises herbes de n’importe quelle culture en utilisant l’apprentissage automatique et un réseau de neurones déjà formé avec plus de 140 000 échantillons. De cette façon, le robot est capable d’ignorer les plantes qui s’y trouvent, mais coupera à la place la mauvaise herbe détectée, coupant ainsi les plantes envahissantes. Pour ce faire, il utilise un petit bras de coupe qui se rétracte pour éviter un enchevêtrement ultérieur.

Le robot apprend en continu et, au fil du temps, il saura quels endroits de notre jardin nécessitent plus d’attention, maximisant ainsi l’utilisation de la batterie. C’est aussi un robot énergie solaire et que, par conséquent, vous pouvez le laisser de côté 24 heures sur 24, pouvant même travailler la nuit avec toute l’énergie stockée pendant la journée.

C’est un projet qui a déjà dépassé le financement sur Kickstarter, et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir une unité pour environ 297$ pour la recevoir en décembre 2021.