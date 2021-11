Ce robot ménager à moins de 300 euros surpasse celui de Lidl, du Thermomix et de tous ses concurrents | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ahora que estamos inmersos prácticamente en pleno invierno, con temperaturas gélidas, se vuelve a hacer mucha vida social dentro de nuestras casas, invitando a nuestros amigos y familiares más cercanos a disfrutar de nuestros exquisitos platos, pero siempre es conveniente rodearse de un buen robot de cuisine.

Beaucoup de ces robots de cuisine peuvent certes échapper à notre budget, mais grâce à des offres comme celles que l’on peut voir lors du Black Friday, on peut en obtenir à des prix vraiment exorbitants, et qui nous serviront à cuisiner des dizaines et des dizaines de plats.

Et maintenant le robot de cuisine Cecotec Mambo 10090 est en vente à seulement 299 euros avec une remise de 150 euros par rapport à son prix précédent, et dans un produit que vous pourrez recevoir dans les prochains jours avec une garantie complète. Vous l’avez également dans le magasin Cecotec au même prix.

Robot culinaire avec 30 fonctions, balance intégrée, pichet en acier inoxydable de 3,3 litres et cuiseur vapeur à deux niveaux. Il dispose de 10 niveaux de vitesse et de température programmables et propose une cuisson guidée via l’application mobile.

Ce robot de cuisine Cecotec Mambo 10090 à 299 euros a une remise de 33% pour une durée limitée, et c’est un robot multifonction avec jusqu’à 30 fonctions, qui vous permettra de réaliser des dizaines de plats que vous aimez tant avec une grande simplicité.

Certains de ses 30 fonctions Ils comprennent le hachage, le hachage, la liquéfaction, le broyage, la pulvérisation, le réchauffage, l’émulsification et bien d’autres. Nous pouvons également utiliser son application dédiée intuitive qui nous donne accès à plus de 200 recettes succulentes de grands chefs que nous pouvons suivre à la perfection.

Comprend l’appel Cruche La Havane, ce qui est parfait pour les aliments qui nécessitent une grande délicatesse. Il s’agit d’un pichet en acier inoxydable avec un revêtement céramique antiadhésif élevé, permettant d’obtenir d’excellents résultats dans ce type de préparation.

Comme si cela ne suffisait pas, ce robot de cuisine intègre une balance de haute précision capable de peser tous les aliments que nous déposons dans le bocal, économisant de l’espace et de l’argent sans avoir à acheter une autre balance similaire.

Le robot nous permet également de cuisiner sans couvercle grâce à la fonction appelée « vitesse zéro » qui cuit, bouillie ou saute sans avoir besoin de régler la vitesse, comme vous le feriez avec une casserole ou une poêle ordinaire.

C’est aussi un robot personnalisable qui vous permet de programmer d’une seconde à 12 heures et dispose également d’un système de puissance de chauffage intelligent qui varie de 0 à 10 niveaux capable de simuler un feu traditionnel avec des flammes douces, moyennes ou fortes.

