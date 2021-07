Ce robot nettoyeur ouvre les portes et utilise l’ascenseur pour nettoyer tout l’hôtel | La technologie

in

Le nettoyage des salles de bains est l’une des tâches les plus ingrates que les employés de nettoyage entreprennent. Pour ce type de travail, nous aimons les robots…

On a beaucoup débattu ces dernières années de l’incorporation controversée des robots au marché du travail. Avec l’intelligence artificielle et le mouvement autonome, pratiquement aucun travail n’est sûr.

Mais certaines tâches sont plus ingrates que d’autres. Nettoyage des toilettes publiques, est l’un des plus sacrifiés. Et si un robot s’en chargeait ?

Nous vous présentons Somatic, un robot autonome qui nettoie les salles de bain des hôtels et des bureaux. Il est capable d’ouvrir les portes et d’utiliser l’ascenseur, pour s’occuper des toilettes à tous les étages. Vous pouvez le voir travailler dans cette vidéo :

Somatique les usages caméras de profondeur afin de créer une cartographie 3D des toilettes il faut nettoyer.

Avec le logiciel de reconnaissance, la différence entre le sol, les toilettes et les lavabos. Il est surprenant de voir comment il est capable d’emporter différents appareils de nettoyage qu’il porte sur son dos.

Il asperge les toilettes et les lavabos avec du désinfectant et de l’eau, puis les sèche avec une sorte d’aspirateur.

Enfin, nettoyez les sols avec une vadrouille. Comme un aspirateur robot que nous utilisons à la maison, il ne laisse aucun coin non nettoyé.

Somatique c’est un robot autonome, dans le plein prolongement du mot : se déplace seul dans les couloirs et les chambres d’hôtel, et même peut utiliser l’ascenseur, pour changer d’étage.

Fait intéressant, en dépit d’être un robot, a un horaire de travail et un salaire similaires à ceux de tout travailleur humain: Le fabricant le loue, et facture 1 000 $ par mois pour 8 heures de travail par jour, 40 heures par semaine.

Somatic opère déjà dans certains hôtels et bureaux aux États-Unis. Ils sont une aide bienvenue que les nettoyeurs apprécieront certainement.