Ce robot permet aux écrivains de signer des livres à distance | La technologie

Une signature de livre très particulière vient de se produire à l’occasion de Sant Jordi, et c’est qu’un bras robotique avancé a pu parfaitement imiter les signatures de certains des auteurs participants, qui n’étaient pas là en personne.

Le festival de Sant Jordi en Catalogne est l’une des célébrations les plus originales d’un festival au caractère nettement populaire, tout en culture et en romantisme, et où il y a aussi de la place pour la célébration de la Journée du livre et de la Saint-Valentin.

Mais le salon du livre qui se tient cette fois, en raison de l’urgence sanitaire mondiale, est loin d’être ce qu’il était ces dernières années. Outre la moindre présence de lecteurs et de fans en tout genre, les grands écrivains internationaux n’ont pas pu se joindre à ce festival intéressant, du moins en personne.

Mais à l’espace Abacus de Barcelone, il y a une signature de livre très spéciale, dans laquelle des auteurs du calibre de Isabel Allende, Alex Michaelides, Jonas Jonasson et Yuval Noah Harari, entre autres, et grâce à la technologie, ils ont signé des copies aux lecteurs.

🌹Sant Jordi, 23 avril 2021 📚 Isabel Allende signe ses lecteurs par télématique grâce à un bras robotisé. 📍 Barcelone @AbacusCoop c / Enrique Granados avec c / Córcega pic.twitter.com/PvXrN5UTYL – Pablo Anaya. Soyez responsable, portez un masque. (@panayat) 20 avril 2021

Et c’est que dans une initiative technologique à applaudir, à la fois Penguin Random House, comme Abacus Cooperativa et SolidPerfil3D, ainsi que le bras robotique DexArm, développé par Rotrics, ont proposé une signature de livre à distance qui était impensable il y a quelques années.

Et est-ce que certains lecteurs, précédemment choisis par tirage au sort, ont eu la possibilité de recevoir une copie signée par leurs auteurs préférés, même s’ils n’étaient pas là en personne.

Molt agraïts pour faire partie de la grande initiative de @abacuscoop sur la technologie se pose au service de la culture par viure un mois innovant # santjordi2021 @ AllendeIsabel1 @AlexMichaelides @abacuscoop @penguinlibros #abacus #abacuscoop #santjordi # SantJordi3d picd # picperfili3. twitter.com / rUjzv58ReV – Solidperfil3D (@ Solidperfil3d) 20 avril 2021

Pour ce faire, les auteurs ont d’abord, sur une tablette à la maison, écrit une dédicace avec la signature correspondante, puis le bras robotique, là si en personne, a imité à distance ce que tous ces auteurs avaient écrit sur leur propre tablette.

La machine, ce bras robotique DexArm, avec une extrême précision, a su parfaitement émuler chacune de ces signatures. Cependant, ce bras robotisé, qui n’est pas vraiment bon marché puisqu’il coûte environ 800 €, a une précision de 0,05 mm, et en plus de pouvoir signer, il est également capable d’impression 3D ou de gravure laser. Et le meilleur de tous, c’est un bras de robot modulaire qui peut être utilisé pour de nombreux autres problèmes.