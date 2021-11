Ce robot pourrait rendre la vaccination moins intimidante

La peur des aiguilles est quelque chose qui afflige au moins 10 pour cent des personnes et rend l’obtention de vaccins de toute nature beaucoup plus intimidante. Un nouveau robot créé par la société de robotique Cobionix pourrait aider à éliminer une partie de cette peur.

Les robots autonomes sont de plus en plus répandus. La plupart des robots sont conçus à des fins très spécifiques. Limiter leur objectif les rend coûteux et difficiles à utiliser en dehors de cette zone distincte. Cobionix voulait créer un robot polyvalent. Cobionix dit que le bot peut être mis à jour et reconfiguré pour servir à plusieurs fins. Pour montrer à quel point il est polyvalent, la société l’a mis en place pour donner des injections de vaccins, comme le vaccin Covid-19.

Le robot Cobi peut vous faire vacciner sans aiguille ni médecins

Bien sûr, l’idée d’un robot sans émotion brandissant une aiguille géante n’est pas si séduisante. C’est pourquoi Cobionix a associé le robot à un moyen de délivrer des vaccins sans avoir besoin d’utiliser une aiguille.

Au lieu de s’appuyer sur des aiguilles pour administrer ses vaccins, Cobionix a associé son robot à une technologie d’injection sans aiguille développée par une autre société. Cette méthode utilise un jet de fluide à haute pression pour injecter le vaccin directement dans les tissus. Le jet n’est pas plus gros qu’un cheveu humain, il ne devrait donc pas être intimidant ni laisser de marques visibles sur le patient.

Cobi n’est pas tout à fait prêt à faire des vaccins

Source de l’image : Cobionix

Au lieu de compter sur des médecins pour le faire fonctionner, Cobi est complètement autonome. Le robot utilise des capteurs LiDAR dans sa main pour scanner le patient. Cobi utilise ensuite ces informations pour créer une carte 3D de leur corps. Le bot peut ensuite analyser la carte pour déterminer le meilleur endroit pour l’injection.

Cobi fournit également des instructions au patient pour l’aider à se préparer à l’injection. Ces instructions indiqueront au patient où se tenir et s’il doit retirer ses vêtements pour l’injection.

Cobionix dit qu’il doit prendre en compte de nombreuses variables pour que des robots comme celui-ci fonctionnent dans des conditions réelles. Parce que ces variables peuvent être si complexes, la société pense qu’il faudra quelques années avant que des robots comme Cobi puissent fournir des vaccins. Même si cela prend deux à trois ans, offrir une option de vaccination sans aiguille est une bonne idée. Supprimer le besoin de craindre l’aiguille pourrait aider à augmenter le nombre de vaccinations dans l’ensemble. Ce sera particulièrement important si le besoin de rappels Covid-19 devient un phénomène courant.