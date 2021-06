Ce robot serpent peut creuser dans le sable très facilement | La technologie

Ce robot est capable de creuser dans les sables les plus fins et les sols les plus durs pour prélever des échantillons ou encore localiser des objets cachés.

De nombreux robots mous ont été fabriqués pour essayer de ressembler le plus possible à différentes espèces animales et, par conséquent, se déplacer également beaucoup plus facilement sur le sol. Mais jusqu’à présent, de nombreux robots mous qui se consacraient à creuser dans le sable n’avaient pas été exploités, que ce soit pour des travaux de sauvetage ou pour localiser certains éléments.

Il est donc intéressant de souligner ce robot serpent créé par une équipe d’ingénieurs de UC Santa Barbara (UCSB) et Georgia Tech qui est capable d’utiliser une grande variété de méthodes pour creuser sous terre dans du sable mou et un sol beaucoup plus dur.

Dans un rapport publié dans Science Advances, ils déclarent que l’un des plus grands défis dans la création de ce robot était de trouver comment lui permettre de glisser dans le sol ou le sable sans se faire piéger.

Afin de façonner ce robot, ils ont utilisé l’un de leurs robots mous déjà existants et ils ont ajouté un appareil capable de souffler de l’air à la fois vers l’avant et vers l’arrière, afin que les granulés de sable ou la terre meuble soient plus faciles à écarter afin que le robot puisse à la fois creuser plus facilement et remonter à la surface.

Ils ont également ajouté une sorte de cale à l’avant du robot pour qu’il puisse se frayer un chemin plus facilement.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le robot peut se frayer un chemin sous terre, même éviter les obstacles et sur différents terrainsà la fois sur du sable plus mou et sur un sol plus dur.

Le robot se concentrera sur la collecte d’échantillons de sol, l’installation de canalisations souterraines ou encore la localisation de certains éléments si les capteurs appropriés sont inclus.