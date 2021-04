Ce robot Spot a été modifié pour faire pipi de la bière – .

Dans les années 1950, les robots capables de naviguer seuls n’étaient rien d’autre que de la science-fiction. L’idée qu’un robot puisse ouvrir une porte ou descendre un escalier n’était qu’une chimère, mais aujourd’hui, nous avons des robots qui font tout cela et plus encore. Le robot «Spot» de Boston Dynamics a été l’un des premiers robots intelligents à être commercialisé, et bien qu’ils coûtent toujours une somme incroyable et ne seraient pas particulièrement utiles pour la vie quotidienne, ils sont toujours capables de choses remarquables .

Bien sûr, ce n’est pas parce qu’une machine coûte une tonne d’argent que les gens n’essaieront pas de la modifier pour faire des choses pour lesquelles elle n’a pas été conçue, et une nouvelle vidéo YouTube en est un parfait exemple. La vidéo, publiée par le populaire YouTuber Michael Reeves, révèle ce qui est possible si vous avez une connaissance intime de la robotique et de l’automatisation. Le résultat? Un robot qui fait pipi de la bière.

Spot est assez capable tout seul, directement de l’usine, avec une multitude de capteurs et de mécanismes avancés qui l’aident à naviguer dans les espaces, à identifier les objets et à rester stable. Bien sûr, c’est avant de coller tout un tas de matériel supplémentaire dessus pour qu’il puisse vous verser (désolé, pipi) une tasse de bière.

Reeves s’est attaqué à tous ces problèmes comme un véritable gourou de la robotique et a conçu un logiciel pour aider le robot à identifier la tasse. se positionner en conséquence, puis faire pipi directement dedans. Il a clairement fallu beaucoup d’essais et d’erreurs, Spot ayant plusieurs «accidents» au sol, mais finalement, le robot a été suffisamment modifié pour être capable de faire pipi dans la tasse avec un degré raisonnable de précision.

Au début, le robot est excellent pour repérer la tasse sur commande et se mettre en position, mais il y a d’autres problèmes qui finissent par surgir. Le réservoir qui contient la bière doit être pressurisé, ce qui signifie un grand réservoir d’air qui rend le robot moins stable qu’il ne le serait normalement. Ensuite, il y a le problème du robot qui glisse dans son propre pipi, ce qu’il fait régulièrement. À un moment donné, le robot s’allonge même et fait pipi partout sur le sol et sur lui-même.

Il est important de ne pas prendre la vidéo trop au sérieux si vous voulez vraiment en profiter. C’est un regard hilarant sur les malheurs de la conception d’un robot pour qu’il soit utile à quelque chose, même s’il a toutes les cloches et les sifflets que Spot propose. Il y a aussi beaucoup d’humour de pipi, alors soyez prêt à rire comme un enfant lorsque Spot commence à glisser sur son propre sol imbibé de pipi.

Un robot Spot distributeur de bière ne sera probablement pas la prochaine grande nouveauté de Boston Dynamics, mais au moins nous savons que c’est possible… en quelque sorte.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.