Ce Roomba bénéficie d’une réduction de 55% sur Amazon, une aubaine irrésistible si vous recherchez un nouvel aspirateur robot | La technologie

Si vous avez un robot aspirateur et que vous recherchez un saut de qualité ou si vous cherchez simplement à acheter votre premier robot, il existe maintenant un modèle iRobot, un Roomba, qui offre une réduction plus qu’intéressante sur Amazon.

Avoir un robot aspirateur à la maison est quelque chose de plus en plus courant, quelque chose de normal si l’on tient compte du fait que souvent nous n’avons pas le temps nécessaire pour balayer, aspirer ou frotter, précisément les tâches dont ces appareils sont en charge, très à la mode ces dernières années.

Tous ne sont pas pareils, oui. En Espagne, il y a probablement deux marques qui dominent: la valencienne Cecotec, avec plusieurs modèles à bas prix; l’autre est iRobot avec le Roomba bien connu, qui a généralement un prix plus élevé, bien qu’il existe également des offres d’achat de certains de leurs aspirateurs robots.

L’un d’eux est disponible dès maintenant, c’est-à-dire Amazon n’a baissé ni plus ni moins de 55% le Roomba 966, un modèle haut de gamme cela arrive soudain à ne coûter que 359 euros, une bonne affaire.

Cet aspirateur robot est particulièrement puissant et dispose d’un système de navigation avancé, qui détecte la saleté et l’élimine plus rapidement. De plus, il dispose d’une commande vocale et d’une option de programmation.

Il existe de nombreux Roomba à vendre, bien que celui-ci soit assez équilibré en termes de rapport qualité-prix, surtout maintenant qu’il est beaucoup moins cher que la normale sur Amazon.

Suggestions personnalisées, navigation intelligente et assistant virtuel

Il y a de nombreux aspects à évaluer lors de l’achat d’un robot aspirateur, même si l’on peut dire que ce Roomba 966 est entièrement conforme à tous, à la fois en puissance et en capacité d’aspiration ainsi qu’en autonomie et précision.

Il a deux brosses latérales en caoutchouc anti-enchevêtrement, ce qui en fait une bonne option si vous avez des animaux domestiques à la maison, mais aussi s’il y a des tapis ou des tapis.

Sa navigation avec Dirt Detect est l’une des meilleures du marché, une marque de la maison iRobot, l’une des raisons pour lesquelles ses modèles sont très appréciés dans le monde entier.

Avec plus d’une heure d’autonomie, il a assez de corde pour aspirer une maison moyenne ou grande, bien que dans tous les cas, il retourne à la base lorsque le niveau baisse trop bas, puis reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

La navigation intelligente est utilisée pour recommander certaines routines et horaires pour planifier le nettoyage, par exemple lorsque vous êtes loin de chez vous.

