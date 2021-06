Ce Roomba est pas cher et aussi multifonctionnel : il coûte 279€ il gommage aussi | La technologie

in

Pour moins de 300 euros et avec jusqu’à trois modes de lavage, ce robot aspirateur est fonctionnel et économique pour une grande variété de foyers.

Les aspirateurs robots sont un excellent support pour garder la maison aussi propre que possible au quotidien. Un appareil indépendant qui, une fois programmé, vole seul sur le sol de la maison pour nettoyer, aspirer et frotter les différentes surfaces sans que nous nous souciions davantage de cette tâche.

Il existe toutes sortes de modèles sur le marché, mais la plupart ont des prix beaucoup plus abordables qu’il y a des années. Les aspirateurs robots sont à la portée de toutes les poches et avec des fonctionnalités assez complètes pour nettoyer efficacement. C’est ce que démontre ce Roomba qui est en vente chez Media Markt.

Le magasin d’électroménager vend ce modèle iRobot pour 279 euros. Avoir postulé 30% de réduction sur le coût et n’a pas de frais d’expédition, il n’est donc pas nécessaire de se rendre dans le magasin physique le plus proche pour l’obtenir sans frais supplémentaires.

Ce robot aspirateur est l’un des rares Roomba multifonctions. Il aspire non seulement mais aussi récure et dispose également du système de navigation iRobot, le plus avancé du marché.

Le Roomba Combo 1138 est un modèle préparé pour aspirer le sol et le récurer en un seul passage. Il a trois modes de brossage pour personnaliser le nettoyage tous les jours de la semaine, en fonction des besoins de la maison à tout moment, par exemple, si nous avons eu un visiteur et qu’un nettoyage plus approfondi est nécessaire.

Vous pouvez également passer l’aspirateur sur les sols et les tapis avec deux modes d’aspiration. Le robot est équipé de deux brosses externes qui enlèvent la saleté des murs et des coins afin que n’importe quel coin puisse être aspiré efficacement. Bien qu’il ne soit pas destiné aux maisons dans lesquelles se trouvent des animaux domestiques et qu’un nettoyage très poussé soit nécessaire.

Avec l’application mobile, nous pouvons programmer le nettoyage et contrôler sa configuration, si vous avez besoin d’un changement de la caution ou non. Il peut être contrôlé par la voix avec le Assistant virtuel Google ou Alexa. Il s’agit d’un robot intelligent qui crée des itinéraires de suivi et fonctionne en rangées ordonnées pour parcourir tous les points de la maison.

Sa capacité de réservoir est de 0,3 litre, il émet 58 db de bruit et son la batterie est de 3000 mAh, ce qui lui confère une autonomie de 100 minutes. Si ce modèle convient aux besoins de votre maison et de votre famille, il est en vente au prix de 279 euros chez Media Markt.

